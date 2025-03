Acuerda UAQ revisión integral del 6.1% con el SUPAUAQ, la más alta del país

Una vez más, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) rebasó el tope de las negociaciones sindicales a nivel nacional, al ofrecer un 6.1 de alza global a su Sindicato Único del Personal Académico (SUPAUAQ): 4.3 directo al salario, más 1.8 en prestaciones no ligadas al salario, porcentajes aprobados por mayoría absoluta de la base trabajadora.

Al respecto, la rectora UAQ, Dra. Silvia Amaya Llano, enfatizó el diálogo y la negociación para lograr este punto de equilibrio que permite continuar con viabilidad financiera y mejorar las condiciones de los docentes de la Autónoma de Querétaro, reiterando que el acuerdo es el mejor en el país, hablando de instituciones públicas.

En su oportunidad, el secretario Particular de Rectoría, Lic. Iván Nieto Román, subrayó que esta resolución fue posible gracias a ambas partes, destacando la instrucción de la Rectora de no comprometer lo que no se pudiese cumplir. Asimismo, reconoció el trabajo encabezado por la mesa del SUPAUAQ porque mantuvieron siempre como objetivo el máximo beneficio para sus agremiados.

Mientras que el secretario General del Sindicato, Dr. Luis Osvaldo Gutiérrez Aceves, coincidió en la buena disposición de la mesa de negociación universitaria y compartió los números de votación entre las y los académicos activos. Indicó también que —como parte de lo firmado— se otorgarán 62 plazas de tiempo completo a través de dos concursos.

Finalmente, el director General del Centro de Conciliación Laboral (CCL) de la entidad, Lic. Marco Antonio Sánchez Mandujano, distinguió a las instancias involucradas en este convenio, toda vez que observó conductas profesionales y de la más alta disposición. Esta mesa de diálogo fue instalada el pasado 05 de marzo.