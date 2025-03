3 mil 314 personas no han pasado a recoger su credencial INE

Se tienen un total de 3 mil 314 personas que actualizaron sus datos personales y que no han recogido su respectiva credencial, declaró Domingo Bautista Durán, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Recordó que fue el pasado 10 de febrero cuando concluyó el plazo para que los ciudadanos de Querétaro pudieran actualizar sus datos personales ante el INE y de esta forma poder participar en la elección de jueces y magistrados que se realizará el próximo mes de junio.

Pero a pesar de que hubo personas que actualizaron sus datos, 3 mil 314 de estas mismas no han pasado a recoger su credencial para votar y de no recogerla antes del 31 de marzo del presente año no podrán participar en la elección del poder judicial del 2025.

“El próximo lunes 31 de marzo se concluya la etapa para que las ciudadanías que realizaron un trámite de actualización al padrón acudan por su credencial para votar” indicó.

Por lo anterior, Domingo hizo un llamado para que las personas pasen a recoger su respectiva credencial para votar, ya que, en caso de que no se recoja este documento en el plazo de tiempo mencionado, estos documentos se resguardarán y podrán ser recogidos hasta que concluya el proceso electoral extraordinario que se realiza actualmente.

Por último, mencionó que hasta el momento se han remplazado un total de 48 mil 918 credenciales en la entidad.