Respetaré y apoyaré a quien gane en el 2027: Pepe Calzada

Respetaré y apoyaré a quien gane las elecciones para la gubernatura en el 2027, independientemente del perfil y del partido político ganador, declaró el exgobernador del Estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa.

Consideró que “los tiempos se aproximan” y que su principal labor será apoyar y, si es posible, brindar su experiencia al próximo mandatario estatal con el objetivo de que la entidad federativa tenga buenos resultados.

“Yo lo que he comentado es que en mi calidad de exgobernador, digo, lo único que haré es respetar, apoyar y estar siempre, digamos, en coincidencia con quien gane, mujer u hombre, del partido que sea”, comentó.

Sobre las posibilidades de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ejecute una alianza en la entidad con el Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que lo desconoce, ya que también están las posibilidades de que la alianza se efectúe o no en diversas entidades federativas.

“Algunos compañeros de ustedes de los medios de comunicación me preguntaban si el PRI iría en alianza con el PAN. La verdad es que no lo sé; hay columnas o comentarios que dicen que sí o que dicen que no, pero al margen de lo que haga el partido, yo lo que haré será reservarme y estar únicamente apoyando a quien gane”, enfatizó.

Añadió que no sabe si “sería correcto” que el partido político fuera en alianza en el próximo proceso electoral; lo anterior lo mencionó cuando fue cuestionado por los resultados de su partido en el pasado proceso electoral.