Ola de robos de bicicletas en la Facultad de Artes de la UAQ: “me robaron la bici en 9 minutos”

La inseguridad dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha vuelto a generar preocupación entre la comunidad estudiantil. En solo una semana, tres bicicletas fueron robadas en la Facultad de Artes, afectando a estudiantes de Música, Diseño Gráfico, Artes Visuales y Danza. Los afectados han denunciado la falta de vigilancia y la omisión de las autoridades universitarias, quienes —afirman— han ignorado la problemática pese a que los robos han sido recurrentes durante años.

Los testimonios: robos a plena luz del día y sin vigilancia

El martes 11 de febrero, Diego, estudiante de Diseño Gráfico, dejó su bicicleta en el rack ubicado detrás de los baños de la facultad alrededor de las 14:15 horas y se dirigió a clases. Al regresar por ella a las 20:00, se encontró con su candado de acero cortado. “Por los cortes puedo deducir que usaron una cizalla. Conozco la herramienta”, relató. De inmediato, reportó el robo al personal de seguridad e intendencia, pero la respuesta fue desalentadora. “Nadie vio nada”, aseguró.

El mismo día, Sofía, estudiante de Artes Visuales, también sufrió el robo de su bicicleta. La dejó estacionada a las 8:00 de la mañana en el mismo rack y, consciente de la inseguridad, pasó a revisarla al mediodía, ya que el día anterior otro compañero había sido víctima de robo. “La vi y dije ‘bueno, ahí está, está superbién’, y me fui a mi otra clase”, contó. Sin embargo, al salir a las 15:30 para irse a casa, su bicicleta ya no estaba. “Me asusté un montón y dije: ‘No puede ser, mi bici ya no está’”.

https://vm.tiktok.com/ZMktu28Nm/

Al preguntar entre sus compañeros, descubrió que Miguel, estudiante de Música, también había perdido su bicicleta minutos antes. Ambos acudieron a la dirección de la facultad para reportar la situación, pero la respuesta que obtuvieron fue mínima.

“Solo nos dijeron ‘bueno, nosotros avisamos al coordinador y ya’”, relató con molestia. Sofía enfatizó que la comunidad estudiantil ha denunciado reiteradamente que el rack donde se estacionan las bicicletas es inseguro. “Nos da muchísimo coraje porque ya habíamos mencionado varias veces que el rack está muy mal puesto, está a la vista de todos, pero nosotros que estamos en clase no tenemos ni idea de qué está pasando. No es la primera vez que se roban bicis y no hacen nada”.

Falta de respuesta de la universidad y la fiscalía

Estos casos no son aislados. En agosto de 2024, Andrea, estudiante de Danza, sufrió el robo de su bicicleta en circunstancias similares dentro del Centro Universitario de la UAQ. “Salí de clases a las 8 de la noche y cuando fui al rack ya no estaba. Habían cortado mis dos candados, uno de acero y otro de seguridad”, relató. Tras el robo, acudió a distintos puntos de seguridad dentro de la universidad, pero en ninguno pudieron darle información. “Fui a la entrada de Artes, a Enfermería, a la entrada de Hidalgo y nadie vio nada”, contó.

A pesar de que denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, la respuesta fue frustrante. “Días después me hablaron de Seguridad UAQ para decirme que no habían visto nada en los videos porque sus cámaras no funcionan y hay puntos ciegos”, señaló. A partir de entonces, la universidad dejó de comunicarse con ella y la investigación quedó en el aire.

Otro caso ocurrió cuando Luis, estudiante de Música, acudió un domingo a su ensayo. Un guardia de seguridad le permitió el acceso, y al salir, descubrió que su bicicleta ya no estaba.

“Cuando le pregunté al guardia, solo me dijo que no había visto nada y que lo reportara con la administración”, relató. Intentó solicitar los videos de las cámaras de vigilancia, pero la respuesta fue la misma que recibieron otros afectados: las imágenes no estaban disponibles o simplemente no le dieron acceso.

Estudiantes exigen seguridad y acceso a los videos de vigilancia

Ante la ola de robos, los estudiantes han exigido a la universidad mayor vigilancia en la Facultad de Artes y acceso a las grabaciones de seguridad. “No puede ser que cada vez que se roban una bici nos digan que no hay videos, que las cámaras no sirven o que hay puntos ciegos”, señaló Sofía.

https://www.instagram.com/reel/DGBQ2VOxIMh/?igsh=OWRjenMxYjRrY3pt

Los afectados han manifestado su intención de presentar una queja formal ante las autoridades universitarias y, de ser necesario, organizar una protesta para exigir respuestas. “Nos dicen que pongamos denuncia, pero la Fiscalía tampoco hace nada. No estamos pidiendo mucho, solo que cuiden nuestras cosas”, agregó Miguel.

Hasta el momento, la administración de la Facultad de Artes no ha emitido una postura oficial sobre los robos, y los estudiantes siguen sin obtener información sobre sus bicicletas ni garantías de seguridad dentro del campus.