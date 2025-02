Kuri, única voz de la oposición, pide reafirmar el carácter democrático de la Constitución

En el marco de la Reforma Judicial y con un mensaje de unidad y defensa de la soberanía, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, fue el único actor de la oposición que tomó la palabra durante la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917. Frente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la clase política mexicana reunida en el Teatro de la República, el mandatario panista hizo un llamado a reafirmar el carácter democrático de la Carta Magna y a fortalecer las instituciones del país.

Desde el recinto histórico, Kuri destacó la importancia de la forma de gobierno establecida en el artículo 40 de la Constitución. “Una república es la forma de gobierno en la cual el poder no se hereda. La era del poder personalista quedó atrás y no debe volver”, afirmó. Además, resaltó el valor del federalismo como un pacto en el que el poder se distribuye entre la federación y las entidades. “Llegar a esta determinación nos costó una guerra civil, la Guerra de Reforma y una intervención extranjera. No hay que olvidarlo nunca”.

En su discurso, el gobernador hizo hincapié en la unidad nacional como un principio fundamental para la soberanía. “Nuestros momentos más dramáticos se dieron cuando las y los mexicanos nos dividimos. Ahí perdimos medio territorio y, peor, perdimos nuestra dignidad y nuestra soberanía”, advirtió. En ese sentido, instó a superar la confrontación política y privilegiar el diálogo. “Si el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a las ideas ajenas es la unidad”.

Kuri también hizo referencia al papel de la oposición en la vida democrática del país, subrayando la necesidad de fortalecer la representación de las minorías. “Ser representativa nos impone la obligación de integrar los poderes públicos mediante representantes electos y que estos correspondan con los sufragios obtenidos y a la justa representación de las minorías que ha permitido la alternancia”.

El evento estuvo marcado por la ausencia de representantes del Poder Judicial, en un contexto donde la reforma impulsada por el gobierno federal busca una transformación profunda de ese sistema. En este sentido, Kuri insistió en que las instituciones deben ser respetadas y fortalecidas. “Hoy requerimos gobiernos fuertes, eficientes, cercanos, honestos, oposiciones firmes, valientes, inteligentes y propositivas, más ciudadanos responsables y menos habitantes carentes de conciencia social”.

Al dirigirse a la presidenta Sheinbaum, el gobernador reconoció su papel al frente del Ejecutivo y la llamó a fortalecer la concordia entre los distintos sectores políticos. “Presidenta, hacemos un reconocimiento a su serenidad y a su firmeza, a su sensatez y capacidad de diálogo para defender los intereses del país. Su ejemplo nos recuerda que nada ni nadie puede vencer a los mexicanos cuando se trata de defender la dignidad nacional”.

Finalmente, Kuri concluyó su intervención con un llamado a construir un futuro basado en la unidad y el respeto a la Constitución. “México será en el futuro lo que hagamos de él en el presente. Que se instale la política de la concordia como paso imprescindible para cumplir con la Constitución. Es momento de empezar”.