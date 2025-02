Kuri dispuesto a ayudar a Cadereyta ante huelga por deuda millonaria

Ante la huelga que estalló hoy en el Municipio de Cadereyta de Montes, el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, mencionó que la edil de dicha demarcación, Astrid Ortega, no se ha acercado a él para pedir ayuda; señaló que el Gobierno Estatal está dispuesto a colaborar para resolver esta problemática.

Ayer, la presidenta municipal, Astrid Ortega, señaló que la deuda pendiente de 52 millones 648 mil pesos con el Sindicato Único de Trabajadores de Cadereyta se adquirió en administraciones pasadas, y que actualmente en su administración municipal no se dispone de los recursos económicos para liquidar la deuda.

El mandatario estatal consideró que es responsabilidad de la actual administración municipal atender esta deuda, independientemente de que el problema se haya generado en administraciones anteriores ya que, al asumir un cargo o administración, también se aceptan los pasivos y activos del mismo.

“Cuando tú tomas la responsabilidad de un gobierno, los pasivos y activos son responsabilidad del nuevo gobierno; uno quisiera llegar sin ningún pasivo, yo también recibí muchos pasivos y los hicimos en cuenta; en otras ocasiones el gobierno estatal ha visto la posibilidad de apoyar con recursos”, comentó.

Mencionó que varios servidores públicos de Morena le han pedido que ayude a atender esta situación en Cadereyta de Montes; sin embargo, aseveró que si la presidenta municipal no solicita el apoyo, no puede brindarlo.

“Incluso legisladores de Morena hacían un llamado al gobierno para que de alguna manera apoyara; lo que pasa es que si no me piden ayuda, pues no, yo estoy siempre para ayudar”, comentó.

En cuanto al video que publicó Astrid Ortega, en el que señaló que se movían “hilos” del Partido Acción Nacional (PAN) en el tema, opinó que “es fácil echar culpas”, pero que se debe responsabilizar por la problemática actual y reiteró que está dispuesto a ayudar a la demarcación.