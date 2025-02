Anuncian FeliFer transporte universitario nocturno y gratuito en Querétaro

El alcalde de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, anunció la implementación de un nuevo sistema de transporte universitario nocturno y gratuito, que contará con seis rutas troncales para conectar las principales universidades de la ciudad. Este programa operará de 7:00 a 00:00 horas y busca beneficiar tanto a estudiantes como a trabajadores que necesiten trasladarse en horarios nocturnos.

Macías Olvera destacó que este servicio representa un avance respecto a la administración anterior, ya que ahora se cubrirán todas las universidades, mejorando la accesibilidad y seguridad de los jóvenes.

“No quiero ir adelantando, pero les voy a adelantar que serán, no, mejor me voy a adelantar, no voy a adelantar nada más el número de rutas que van a ser, van a ser seis rutas nocturnas, pero serán de amplio alcance, son prácticamente rutas troncales que estarán conectando todas las universidades”, afirmó.