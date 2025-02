Alicia Colchado exige a diputados de Morena que impulsen la revocación de mandato en Querétaro

Alicia Colchado Araiza, activista y militante de Morena, exigió a los diputados de su partido en Querétaro que impulsen la legislación de revocación de mandato en el estado, luego de que el Poder Judicial Federal determinó que el Congreso local incurre en una omisión al no haber armonizado la ley con la normatividad federal.

“Le exijo a los diputados de Morena en el estado que no se queden callados, que asuman su responsabilidad y que presenten la iniciativa para que Querétaro tenga revocación de mandato. La justicia está de nuestro lado, ya hay una resolución del Poder Judicial que confirma que el Congreso local ha incumplido”, declaró Colchado en rueda de prensa.

La activista recordó que el 1 de diciembre de 2023 se realizó una consulta ciudadana en la que participaron más de 5 mil personas y, según sus cifras, el 90% votó a favor de que el gobernador Mauricio Kuri González dejara el cargo. Sin embargo, señaló que los diputados locales no han tomado ninguna acción para legislar al respecto.

“En el Congreso nos dieron la espalda. Nos dijeron que el artículo 20 de la Constitución del estado ya contemplaba la revocación, pero eso es mentira. No hay ley reglamentaria, y sin esa ley, el derecho de los ciudadanos es letra muerta”, criticó.

Colchado insistió en que la revocación de mandato es una obligación para los congresos estatales desde que la reforma federal entró en vigor en 2019 y que el plazo para legislar venció en junio de 2021. También cuestionó el desempeño de la administración de Mauricio Kuri, mencionando su gestión de recursos y la falta de transparencia en proyectos como Paseo 5 de Febrero.

“El gobernador ha hecho viajes al extranjero mientras aquí no hay claridad en el uso del dinero público. La gente ya se manifestó, ahora les toca a los diputados de Morena demostrar si están del lado de la gente o si van a seguir sin hacer nada”, afirmó.

Finalmente, advirtió que si los legisladores de su partido no presentan la iniciativa, serán señalados junto con el resto del Congreso por incumplir su deber. “Si Morena no cumple con esto, que no espere que la gente lo respalde. El pueblo está atento y exige resultados”, concluyó.