Abigaíl Arredondo exige a Paul Ospital devolver la diputación: “Es del PRI, no de una persona”

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro exigió que Paul Ospital Carrera, tras anunciar su adhesión a Movimiento Ciudadano (MC), no solo renuncie formalmente al tricolor, sino que también entregue la diputación plurinominal que actualmente ocupa en la LXI Legislatura local.

La presidenta estatal del PRI, Abigaíl Arredondo Ramos, fue clara en su postura al señalar que la curul de Ospital no es resultado de una victoria en las urnas, sino del trabajo colectivo del priismo queretano. “No fue una diputación que él haya ganado por sí mismo. Es una posición que le dio el partido, que es de representación proporcional y, cuando una persona llega así, es por los votos del partido, no por una persona en lo individual”, expresó la dirigente.

En este sentido, Arredondo hizo un llamado a la congruencia y a la ética política, argumentando que si Ospital ha decidido abandonar al PRI y sumarse a otro proyecto político, lo correcto sería que también dejara el escaño que le fue asignado gracias a la estructura priista. “Si va a hacer llegar su renuncia, que venga acompañada de la renuncia a esta diputación, porque también por algo existen suplentes, y el suplente es un priista muy activo. La posición tendría que quedarse en el PRI”, sostuvo.

La dirigente priista recalcó que la ciudadanía está cansada del “chapulineo” político, pues considera que este tipo de decisiones suelen responder a intereses personales en lugar de representar un verdadero compromiso con los votantes. “La gente está harta de que los políticos solo piensen en ellos mismos. Si Ospital realmente quiere desligarse del PRI, que lo haga de manera completa y que entregue la diputación”, añadió.

Arredondo también reveló que la decisión de Ospital de unirse a MC no fue algo sorpresivo dentro del partido, ya que desde hace tiempo se había distanciado de la militancia priista. “Él llevaba mucho tiempo alejado con pretextos diversos. Siempre se le invitaba, pero no asistía. No es un bautizo, las puertas del PRI siempre han estado abiertas. Más aún cuando tienes una posición importante en una época difícil del partido”, comentó.

Al ser cuestionada sobre si esta salida afecta al PRI en Querétaro, Arredondo minimizó el impacto y aseguró que la fuerza del partido no depende de un solo individuo. “No hay una sola persona o actor que sostenga realmente a un partido. Son muchos los factores, es una ideología y un proyecto colectivo. Lo que yo pondría sobre la mesa es cuánta gente dejó el partido por la molestia de una segunda plurinominal seguida. No podemos sobrevalorar a una persona”, declaró.

Por último, Arredondo confirmó que la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ya fue notificada sobre la decisión de Ospital y la postura del comité estatal. “Ya está enterado”, aseguró.

La salida de Paul Ospital deja al PRI con solo una legisladora en el Congreso local, convirtiéndolo en la bancada con menor representación, solo por encima del Partido del Trabajo (PT), que en la práctica también cuenta con un solo diputado después de que uno de sus legisladores se declarara independiente.