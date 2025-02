Andrea Tovar Saavedra: Avanza la reforma al Poder Judicial, pero hay incongruencias dentro de Morena

La presidenta de la LX Legislatura del Estado, Andrea Tovar Saavedra, afirmó que la reforma al Poder Judicial avanza conforme a lo previsto, pero descartó la posibilidad de que la elección de jueces y magistrados se realice en 2025, como han propuesto algunos legisladores de Morena. La diputada argumentó que no existen los recursos presupuestales necesarios para ello, señalando que es incongruente plantear un proceso electoral sin la debida planeación financiera.

“En diciembre se votó un presupuesto en el que no se contempla recurso extra para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para llevar a cabo una elección en 2025. Entonces, eso me parece incongruente. Si no tenemos presupuesto, aunque tengamos la reforma, ¿cómo le vamos a hacer? Tendría que ir de la mano una y otra”, sostuvo.

Tovar Saavedra explicó que la reforma constitucional establece los lineamientos generales para la elección de jueces y magistrados, pero que aún falta desarrollar las leyes secundarias que definirán los detalles del proceso. En este sentido, recordó que la reforma contempla dos posibles fechas de implementación: 2025 y 2027, dependiendo de la preparación en cada entidad.

“Cada estado tiene su momento, cada estado tiene su tiempo y precisamente por eso se determinó que eran dos fechas: 2025 y 2027. Si hubieran querido hacerlo todo de una vez, solo nos habrían dado una fecha. Nosotros estamos en este proceso y lo tenemos que hacer bien”, enfatizó.

La diputada morenista también destacó que la propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia, pero reiteró que para ello se necesita un proceso ordenado que garantice la viabilidad de los cambios. Mencionó que la elección de jueces no solo requiere modificaciones legales, sino también la preparación de instituciones y órganos electorales para asumir esta nueva responsabilidad.

Ante la insistencia de algunos legisladores de su partido sobre adelantar la aplicación de la reforma, Tovar Saavedra reiteró que no es solo una cuestión de voluntad política, sino de viabilidad operativa y presupuestal. “Si queremos hacer las cosas bien, hay que asegurarnos de que estén los recursos y las condiciones adecuadas. No podemos apresurar una elección sin garantizar su correcto desarrollo”, concluyó.

Actualmente, la reforma sigue en discusión en el Congreso local, donde se trabaja en la adecuación de las leyes secundarias para su implementación. Mientras tanto, el debate interno en Morena continúa, con posturas encontradas sobre la viabilidad de adelantar el proceso al próximo año.