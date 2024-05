Santiago Nieto entrega actualización de declaración 5 de 5 al INE

Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por Morena, entregó una “actualización” de su declaración 5 de 5 ante el Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que no se trata de un “juego político”, sino más bien que se incluyeron dos rubros más; una constancia de no ser deudor alimenticio, una por no haber cometido violencia contra la intimidad sexual y otra de no haber sido sentenciado por cometer algún tipo de violencia de género.

A ello, suma lo ya declarado en su registro como candidato al senado, que incluye declaración patrimonial, la declaración fiscal, declaración de conflictos de interés, constancia de antecedentes no penales y un examen toxicológico que incluye algunas de las principales drogas de consumo entre la sociedad.

Como señaló, se incluyen, por ejemplo, los créditos hipotecarios de tres casas que tiene en Ciudad de México y otra en El Marqués, así como las que tiene en copropiedad con Carla Humphrey, su esposa y consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), de quien también brinda información para, según dijo, transparentar que no existe ningún tipo de conflicto de interés.

“Se muestran los ingresos del primero de enero al primero de diciembre de 2023; el desglose de no conflicto de interés a las empresas que me han dado trabajo en materia académica y jurídica, igual que mi esposa. También uno de los temas más importantes es el desglose de los trámites hipotecarios por el inmueble del Fovissste en El Marqués, un departamento en Santa Fe; y una casa en la Alcaldía Álvaro Obregón que tengo con mi esposa”, señaló.

Sobre las constancias relativas a los delitos, señaló que la deudor alimenticio tuvo que sacarla en Ciudad de México debido a que en el estado no hay una instancia que emita esta constancia; pero recordó que las de antecedentes penales sí fueron emitidas por autoridades locales y federales.

Asimismo, aseguró que busca transparentar la evolución de su patrimonio tras años dedicándose al servicio público y también aclarar que sus impuestos han sido pagados en forma. Esta declaración, señaló, fue también entregada a la Universidad Autónoma de Querétaro en manos de la rectora, Silvia Amaya Llano.