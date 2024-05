4 mil policías estatales reforzarán seguridad el 2 de junio: Kuri

El gobierno federal y estatal ya comenzaron el operativo para garantizar la seguridad este 2 de junio y serán 4 mil elementos de la Policía Estatal los que estarán destinados al operativo de seguridad en todo el estado de Querétaro, informó el gobernador, Mauricio Kuri González.

Al igual que con la Federación, las autoridades de seguridad, acotó Kuri, solo actuarán bajo la petición expresa de las autoridades electorales, en un momento, cabe señalar, donde ya se ha solicitado seguridad para cinco candidatos en todo el estado tras registrarse algunos hechos violentos.

“Bueno, nosotros ya nos reunimos con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con los diferentes niveles de gobierno, para que el IEEQ (Instituto Electoral del Estado de Querétaro) y el INE (Instituto Nacional Electoral) sean los que nos vayan diciendo qué es lo que se va necesitando y estar muy al pendiente con ellos”.

Por otro lado, el mandatario recordó que no se establecerá ley seca, es decir, prohibición de venta de alcohol pues señaló que, en su opinión, “no tiene caso”, por lo que Querétaro no será parte de los 7 estados de la República en los que sí se estableció.

“Yo siempre he pensado que la ley seca no ayuda mucho, porque si no, la gente puede inclusive comprar desde antes. La verdad es que yo siempre he pensado que no ha tenido ningún caso de la ley seca”, consideró.

Asimismo, dado que Querétaro ha sido de los estados con mayor participación a nivel nacional, señaló que espera alrededor de un 63% de queretanos votando en la jornada del 2 de junio.