Supuestos integrantes de Morena agreden a candidato contrincante en Cadereyta

Miguel Martínez Peñaloza, candidato a la presidencia municipal de Cadereyta de Montes, denunció agresiones verbales y físicas contra él y su equipo de campaña la noche de este jueves 25 de abril.

“Con gran dolor que debo informarles que tanto yo como mi equipo hemos sido víctimas de agresiones verbales y físicas por parte de integrantes de Morena mientras llevábamos a cabo nuestra campaña electoral. Morena en Cadereyta está más que perdido, en Morena están desesperados y por ello es que recurren a actos viles y miserables para confundir a la gente”, dijo el candidato.

Explicó que, como es costumbre para Morena, la única forma de hacer las cosas es a través de la violencia, la mentira y confundiendo a las y los ciudadanos que sí quieren un mejor lugar para sus familias.

“No podemos permitir que Morena siga difundiendo el odio y la intolerancia entre la gente, tal y como lo acostumbra. En Cadereyta jamás se había vivido una situación tan lamentable, y hoy Morena, busca llamar la atención con la violencia y la mentira porque carece de propuestas”, sentenció.

Martínez Peñaloza hizo un enérgico llamado a las autoridades electorales para que tomen cartas en el asunto y no pasen por alto estos hechos que pusieron en riesgo la integridad del candidato, de su equipo de trabajo y de los ciudadanos presentes durante las agresiones.

“Hago un llamado urgente a las autoridades electorales en Querétaro para que investiguen a fondo estos incidentes y tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los candidatos y equipos de campaña, y por supuesto, también de los ciudadanos”, comentó.

Finalmente, Miguel Martínez recordó que, desde el primer día de campaña, advirtió que por parte de la oposición (Morena) habría guerra sucia, porque así es como lo acostumbran a hacer en todos los lugares donde han logrado engañar a la gente.

“A los ciudadanos les digo, no se dejen confundir, Morena recurre a la mentira porque no tiene un proyecto real para la ciudadanía. Pese a estos hechos, mi compromiso con ustedes y con el futuro de Cadereyta se mantiene firme e inquebrantable (…), No nos dejemos intimidar por aquellos que buscan sembrar el miedo y la división”, concluyó.