Roberto Cabrera propone mantener colaboración con instituciones

Roberto Cabrera Valencia, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, mencionó durante un encuentro con miembros de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de la demarcación (FECAP), que la administración de este municipio se mantendrá como un gobierno colaborador con las instituciones para cuidar de todos los sanjuanenses.

Ante los liderazgos de los profesionistas, Roberto Cabrera mencionó que el municipio de San Juan del Río gana si se sigue trabajando firmemente en materia de seguridad; por ello, indicó, el 2 de junio no solo se trata de ir a votar por quien será el presidente municipal, sino de decidir el rumbo que va a tomar el municipio.

“Con ustedes, no me queda duda, que gana San Juan. Si ustedes están en este proyecto que se llama San Juan del Río, nuestra marca más bonita que tenemos y en la que nadie nos dividimos, no hay discordia, todos estamos dispuestos a trabajar por él, se llama San Juan, nuestro querido San Juan del Río. Sé que con la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río, Asociación Civil, gana San Juan”, mencionó Cabrera Valencia.

El candidato del PAN a la Presidencia Municipal de San Juan del Río expuso que, en su gestión como alcalde, se implementaron diferentes programas y acciones para fortalecer la seguridad en la demarcación, además de poner en marcha otras actividades para trabajar por la educación, el campo, la salud y la seguridad jurídica.

En este sentido, recordó la creación de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario municipal, la instalación de sistemas de alerta en escuelas, rehabilitación de bordos, equipamiento para la seguridad, la entrega de apoyos escolares para estudiantes de los diferentes niveles educativos, la regularización de asentamientos humanos, entre otras acciones.

Roberto Cabrera expuso la necesidad de llevar a cabo mesas permanentes con los profesionistas, ya que, de esta manera, se enriquecen los proyectos y se brindan mejores resultados para las y los sanjuanenses.