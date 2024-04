Murguía pugnará por tener medicinas disponibles siempre

La candidata del PAN al Senado de la República, Lupita Murguía, planteó su propuesta legislativa para que los ciudadanos tengan medicinas disponibles siempre, al momento que mencionó que “en Querétaro demostramos que sí es posible abastecer de medicinas a todas las personas, sin excepción”.

“Quien no lo hace, es porque no quiere, no puede o no le interesa la salud de las familias mexicanas. ¡Y está claro que a Morena, no le interesa!”

Para finalizar, Lupita Murguía dijo que desde el Senado se buscará dar las garantías para que nadie en el país pierda un familiar por no tener sus medicinas completas y a tiempo.

“¡Nosotros sí queremos, sí podemos y sí nos interesa!”, finalizó.