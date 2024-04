La ‘Santa Muerte’ es el nombre del demonio: Diócesis de Querétaro

El meme compartido en la página oficial de Morena ha generado el descontento de la Iglesia Católica, pues es un meme con una playera de la Santa Muerte Impresa, y el vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, recordó que ya en el pasado se han manifestado contra la “idolatría” de algunas personas con esa figura.

Para Lara Becerril, no puede considerarse una religión y, más bien, es un culto que la Iglesia Católica no sólo no comparte, sino que es completamente incompatible y recordó que, en su experiencia como sacerdote exorcista, inclusive puede ser considerado “el nombre del demonio”.

“Han salido tantas cosas de las que los candidatos a selección popular han hecho manos. Ya lo hemos dicho de manera clara, el tema de la ‘Santa Muerte, es incompatible con nuestra fe. Para unos es una idolatría, el culto a la muerte de la cual no compartimos de ninguna manera. Mi experiencia como sacerdote exorcista es que La Muerte es el nombre del Demonio”, señaló.

Además, recordó que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), máximo órgano de organización de gobierno de la Iglesia Católica en el país, reaccionó rechazando que se promueva lo que consideraron como “narcocultura”, que se promueve en redes sociales y que se enmarca en un clima general de violencia.

“Esta propagación de contenido dañino están distorsionando los valores fundamentales que nos han caracterizado como nación y están erosionando el tejido social”, señala el CEM, lanzando además una dura crítica a la discusión para reformar el Juicio de Amparo que discute sus términos en el Congreso de la Unión.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, restó importancia al meme que versa ‘Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador’ con una imagen de la Santa Muerte impresa, considerando que sería “contradictorio” prohibir el culto a esta figura en un país que reformo sus normas para permitir la libertad religiosa.

“Tienen derecho a hacerlo, es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, incluso religiosa, te habla de la muerte, pero es la Santa Muerte, no nos metamos en eso, ya tiene tiempo que se resolvió este asunto en México antes que en cualquier otro país del mundo y se llama libertad religiosa y tiene que ver con la libertad en general”, declaró en su conferencia mañanera.