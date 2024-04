Generaciones México: Ejerce tus derechos y asume tu responsabilidad

Por: Miguel Ángel Chávez Becerra

Pertenezco a la generación de Baby Boomers (10.2% de la Población México) nacido en 1951 en México. He vivido toda mi vida en nuestro hermoso país, aunque he tenido oportunidad de conocer otros lugares. No cabe duda que México tiene todo lo que otros países admiran y tal vez desearían tener en sus propios países. Recursos naturales, lugares y ciudades únicas, una cultura extraordinaria, libertad, democracia y estabilidad en todos los campos. En estos tiempos reflexiono sobre lo que nos ha dado esta privilegiada posición y definitivamente concluyó que es gracias a su gente. Generaciones de Mexicanos que han sabido adaptarse, superarse, renovarse y trascender.

Mi generación poco a poco va disminuyendo de forma natural y corresponderá a las nuevas generaciones continuar preservando y acrecentando nuestra cultura, nuestras fortalezas, nuestra vida de democracia y sobre todo nuestra libertad en nuestro México, en donde todos participamos y todos cabemos a pesar de las diferencias, buscando siempre el bien para todos y cada uno de nosotros en una sociedad integrada que reconociendo y aceptando esas diferencias en una base de respeto y en la búsqueda de oportunidades para todos, logre impulsar el crecimiento, la consolidación como sociedad y la sana convivencia.

Como generación que ha estado a cargo en los últimos decenios. No debemos aferrarnos. Por el contrario debemos procurar que haya un relevo en las mejores condiciones de Libertad y Democracia.

Ahora a ustedes; la generación Millennial con 32,106,982 de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral 32.08% del mismo y la generación Centennial con 15,414,621 de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral; 15.40% del mismo, tendrán un gran impacto en toda la población con las decisiones que tomen.

Estas generaciones, con una formación diferente, participando en los cambios tecnológicos que se dan de forma vertiginosa, deberán ir tomando su lugar ejerciendo sus derechos y asumiendo la responsabilidad que esto conlleva a fin de continuar, acrecentar y consolidar un país democrático, con libertad, próspero, con una distribución justa para todos, de los beneficios que se generan.

Tienes los medios y la capacidad. Infórmate de todas las alternativas.

En estos tiempos de elecciones solo hay dos caminos. 1) Que todos y cada uno ejerza su derecho al voto asumiendo la responsabilidad que esto implica o 2) Abstenerse, dejando en manos de otros esta trascendental decisión, asumiendo entonces que los resultados y las consecuencias que se deriven, no sean los mejores, ni los deseados para todos.

EJERCE TU DERECHO LIBREMENTE Y ASUME TU RESPONSABILIDAD. SAL A VOTAR ESTE 2 DE JUNIO 2024