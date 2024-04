Exmorenistas Mauricio Zumaya y Cinthya Medina trabajarán con el PAN

Por medio de una conferencia de prensa, la presidenta del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Leonor Mejía, anunció la incorporación de los perfiles políticos exmorenistas Mauricio Zumaya y Cinthya Medina.

Mauricio Zumaya mencionó que perteneció a Morena desde el año 2006, y puntualizó que decidió salirse de este partido político debido a que en el Movimiento de Regeneración Nacional no han sido congruentes en la sociedad; detalló que se registró para competir por la candidatura del Distrito Federal VI y, a pesar de ganar en las encuestas no lo eligieron para contender en el presente proceso electoral.

Además, señaló que coincide con los proyectos del candidato por el Municipio de Querétaro del PAN, Felipe Fernando Macías, y de la candidata al Senado de la República Mexicana del mismo partido, Guadalupe Murguía.

Puntualizó que una de las cosas que ha hecho bien el PAN en la administración estatal es su labor en materia de seguridad; agregó que en varias entidades federativas en donde gobierna Morena se tienen manifestaciones por parte de policías.

“En este caso, fue con la licenciada Lupita con quien yo platiqué, con Felifer platicamos y dialogamos, algunos debates, puntos de vista y llegamos a un acuerdo” mencionó.

También habló Cinthya Medina, quien coincidió que Morena no ha tenido congruencia, y fue durante las comisiones que se llegó a la conclusión de que no se están respetando los métodos de selección al interior del partido guinda; señaló que le habían ofrecido un “premio de consolación” por parte de Morena, el cual fue la candidatura por el Distrito VII, sin embargo, no respetaron esta decisión.

Sobre estas incorporaciones habló el vocero del PAN en Querétaro, Antonio Zapata, quien aseveró que la sociedad merece “líderes comprometidos” y es por ello que se les dio la bienvenida a estos perfiles políticos, a su partido.

“Por un tema de congruencia, de lo que piensa la sociedad en el distrito 6 federal y en el distrito 7 local, estos más de 260 comités que conformamos, los conformamos con la ciudadanía, nuestros comités no se encuentran afiliados a Morena (…) al ver todas estas incongruencias están muy molestos y con todo ellos tomamos la decisión de irnos de ese partido político” puntualizó.

Puntualizó que no van a entrar en descalificaciones por parte de Morena y seguirán trabajando en favor de la sociedad.

Por último, en cuanto al debate presidencial, Leonor Mejía aseguró que Xóchitl Gálvez fue la ganadora.