Anuncia Universidad Anáhuac conciertos de Caztro y Las Prez

La Universidad Anáhuac fue sede de la rueda de prensa que ofrecieron Caztro, el cantautor regio, y Las Prez, gemelas ganadoras del premio Artista Revelación en el 2020, con motivo de sus próximos conciertos en la ciudad de Querétaro el 2 y 8 de mayo respectivamente.

Esta rueda de prensa estuvo conducida por el coordinador de la carrera de Dirección de empresas de Entretenimiento, Lisandro Meza, el profesor Tomás Roitman y las alumnas Sofía Velazco y Paola Cano, representando a las productoras universitarias detrás de la producción del evento.

Ambos conciertos se llevarán a cabo como cierre de la materia Música en vivo y Conciertos masivos que tiene el objetivo de que los alumnos aprendan el proceso de crear un concierto desde cero, así como promocionarlo y producirlo, participando en todos los aspectos de organización y logística, desde el booking hasta la ejecución.

Como expresó Lisandro Meza, coordinador de la Licenciatura en Dirección de Empresas del Entretenimiento, el fundamento de la carrera es preparar a los jóvenes para enfrentarse a los retos de la industria a través de la vivencia del mundo del entretenimiento en su exposición hacia afuera.

“Los alumnos están aprendiendo a ser productores de eventos, de cualquier tipo de evento (…)están muy bien preparados, super entusiasmados; saben lo que conlleva la producción de un concierto (…) para eso los preparamos en la universidad Anáhuac Querétaro” comentó Tomás Roitman, profesor de la materia.

Ambos conciertos tendrán lugar en Casona Vergara de la siguiente forma:

• Caztro, 2 de mayo a las 8:00 pm. Las reservaciones pueden hacerse a través del Instagram @headroomentertainment y vía WhatsApp 55 4830 5320 y tendrán un costo de $300

• Las Prez, 8 de mayo a las 8:30 pm. Las reservaciones pueden hacerse vía los WhatsApp 442 4703823 y 442 1293875 y tendrán un costo de $349

Los eventos tendrán impacto social ya que la organización trabaja en colaboración con la asociación “Manos Libres” que apoya a la comunidad sorda, brindando diferentes capacitaciones de lengua de señas y la fundación MUCCAM para personas con cáncer de mama.

Durante la rueda de prensa, Las Prez compartieron su entusiasmo por el próximo concierto y por presentar en vivo su nuevo sencillo Taka Taka, recién estrenado este 18 de abril. “Super emocionadas y contentas, para nosotras es increíble. Estamos muy agradecidas por la oportunidad de que vean un poquito de nuestro show. La verdad es que preparamos algo muy especial para toda la gente”. Dijeron que tenían grandes expectativas para la fecha pues cada show que realizan es diferente y que su objetivo era hacer que la gente bailara y se la pasara súper bien.

También cuando se les preguntó el motivo por el cuál habían decidido apoyar a los alumnos de la universidad comentaron “Hemos tenido ya varias experiencias en algunas escuelas, en universidades; para nosotras han sido unos de los mejores shows que hemos tenido”, sumando que les encantaba que la gente se acercara a conocerlas y a la vez conocer más gente. Por último, anunciaron que pronto harían una gira con un gran artista pero que darían detalles más adelante en sus redes.

Caztro a su vez expresó que el tiempo del concierto era ideal pues apoyaría el lanzamiento de su segundo álbum apenas este pasado 4 de abril. “El principio de muchas cosas tanto en Querétaro como en el tour. Me emociona que me hayan invitado por allá. Gracias a todos los alumnos que están haciendo esto posible, desde que me contaron la idea, la neta me llamaron mucho la atención, el equipo del proyecto, la organización que tienen que llevar a cabo. Gracias por invitarme”.

Él confesó que había aceptado la invitación de los alumnos pues es partidario de apoyarse entre miembros de la industria para ganar experiencia y aprender a enfrentar los retos “alguien nos dio la primera oportunidad, el primer acto de fe, de decir creo en ti… siempre me ha gustado colaborar con las generaciones que en 3, 4 años van a estar en el juego. Para que aprendamos todas las partes y quiero que suceda en esta carrera.”

Sofía Velazco productora del equipo de alumnos detrás del concierto de Caztro admitió que el proyecto ha representado un reto. “Ha sido un trabajo desafiante. Ha sido muy importante aprender a trabajar en equipo. La comunicación ha sido clave” y su compañera Paola Cano, productora del concierto de Las Prez, complementó resaltando la importancia de llevar lo teórico a lo práctico para realmente aprender los fundamentos de la industria del entretenimiento.

Cuando se les preguntó acerca del mayor reto que vivieron los estudiantes a lo largo de este proyecto que arrancó en enero, Paola Cano habló acerca del scouting para elegir al artista “Buscar al artista fue algo de lo que no veíamos la magnitud”, a lo que Sofía Velazco añadió la organización de presupuestos y el lidiar con los problemas que se van presentando. Tanto los alumnos como los artistas dijeron estar listos para estos grandes conciertos que traerán dos grandes noches de entretenimiento, pero también un gran aprendizaje y experiencia a la capital queretana.