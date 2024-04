Andrea Tovar no descarta acción de inconstitucionalidad a la Ley de Aguas

La diputada local por el partido político Morena, Andrea Tovar Saavedra, no descartó realizar una acción de inconstitucionalidad ante la aprobación de la Ley que regula el suministro de agua en Querétaro en Sesión de Pleno de la LX Legislatura local.

Recordó que fue hace dos años cuando presentó este tipo de acción cuando se aprobó el dictamen de la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, ya que hubo declaraciones de activistas y ambientalistas que no estaban de acuerdo con este dictamen; aseveró que esta acción se encuentra todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tovar aseguró que estas reformas no tienen legalidad, por el hecho de que en las mismas no se distingue lo que es un estado de emergencia o de sequía y, por lo tanto, no establece qué autoridad es la encargada para determinar si hay una escasez en la entidad queretana.

“Es una iniciativa que no distingue entre estado de emergencia y estado de sequía, y por ende quién va a ser la autoridad competente para declarar estas limitantes en el consumo del agua, esto es algo que deja a la ciudadanía en estado de no sabe” comentó.

Puntualizó que estas reformas dejan en la incertidumbre a la ciudadanía, y añadió que, cuando estas reformas fueron aprobadas en comisión no establece con detalle cómo se iban a distribuir estos 50 litros, y tuvo que modificarse para esclarecer que estos 50 litros les corresponderá a cada persona.

“Se especifica que va a ser por porteo, es decir, se va a llevar el agua, por eso yo les pregunté, si no podemos asegurar que las comunidades tengan agua, si hay colonias que no tienen agua, ¿Cómo vamos a asegurar que millones van a tener el vital líquido en el traslado?”, opinó.

Por último, uno de los cuestionamientos que realizó Andrea fue sobre el cómo se buscará garantizar el vital líquido en caso de una declaratoria de escasez, ya que actualmente, a pesar de no tener dicha declaratoria, no se puede garantizar el vital líquido a todas las comunidades de la entidad queretana.