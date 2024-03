Presentan Plan de Trabajo 2024 para el municipio de Querétaro

El Plan de Trabajo 2024 para el municipio de Querétaro, fue presentado durante la Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, donde además se tomó protesta como integrante de dicho Comité al titular del Órgano Interno de Control, Jesús García Hernández.

En su carácter de presidente de este Comité, el presidente municipal, Luis Nava, dijo que se trabaja de manera permanente en la prevención de la discriminación para generarle, sobre todo a las mujeres, las condiciones de una vida libre de violencia, y generar también los elementos para que todas las personas puedan desarrollar su potencial y poder alcanzar su realización personal en su trabajo.

El plan de trabajo 2024 del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación contempla acciones como la medición del clima laboral de percepción de igualdad y no discriminación, para buscar nuevos mecanismos y seguir favoreciendo entornos incluyentes, así como mejorar la infraestructura y hacerla más accesibles para todo el personal; además de aumentar la difusión de los mecanismos de denuncia por motivos de discriminación y reforzar el uso del lenguaje incluyente y no sexista en la administración municipal.