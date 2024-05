Máynez se presenta en el Foro Actúa del Tec de Monterrey

Este lunes se llevó a cabo el primer Foro Actúa de las candidaturas presidenciales, en el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey, con la presencia de Jorge Álvarez Máynez, candidato por Movimiento Ciudadano, quien presentó sus propuestas y plan de trabajo ante las y los jóvenes que se reunieron en la Arena Borrego y que siguieron la transmisión por Live.Tec y TecSounds Radio.

Este foro, organizado por los estudiantes de esta institución, tiene una dinámica en la que los estudiantes elaboraron las preguntas hechas por los propios jóvenes, Jorge Álvarez Máynez, compartió con ellos su visión de gobierno y abordó cuestionamientos del estudiantado sobre educación, estrategia de seguridad, militarización, innovación, inversión en ciencia y tecnología, cultura, el aborto y el derecho a decidir, comunidades LGBTTTIQ+, migración, medio ambiente y sostenibilidad.

Durante el Foro, el candidato tuvo un periodo de ocho minutos para hablar sobre sus propuestas y el plan de Gobierno en caso de ser electo, además de que respondió dos estudios de caso en donde se le cuestionó sobre migración y violencia generada por el narcotráfico; posteriormente, participó en un par de dinámicas en las que se abordaron temas sobre actuales programas sociales y su perspectiva; inversiones en infraestructura del actual Gobierno como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles y finalmente respondió las preguntas que estudiantes lanzaron a través de l plataforma X.

“Yo entiendo el poder como un asunto colectivo y creo que lo que me hace diferente es que yo no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano, con quien me haya pagado la campaña; tengo un margen de autonomía por haber respetado la ley, por estar haciendo una campaña centrada en las ideas, en las causas y en las propuestas que me permite invitar a las personas más preparadas y honestas a los espacios relevantes de la administración pública”, señaló el candidato emecista.

En cuanto a las preguntas de la comunidad estudiantil que se eligieron de la plataforma X, el candidato Álvarez Máynez pudo responder sobre el esfuerzo para mantener al talento mexicano en el país, acerca del aprovechamiento de la infraestructura de salud y una estrategia de prevención de enfermedades y sobre cómo mejorar el nivel educativo, además de atraer la inversión a México, discurso en el que hizo hincapié en la participación de las y los jóvenes.

En su conclusión, el candidato por Movimiento Ciudadano hizo un llamado a que las y los jóvenes deben tener un papel protagonista en el futuro del país, pues, precisó, son ellos quienes tienen las herramientas para generar una justicia transgeneracional y mejorar las condiciones en las que se encuentra la nación.

“Nosotros apostamos por las universidades de este país, por las propuestas y por las ideas y por ello el próximo sexenio, las y los jóvenes nos ayudarían a que todos estos instrumentos de modificación se hagan una realidad, serían -como hoy lo están siendo- una fuerza política permanente que estaría dando el debate, que estaría convenciendo por qué necesitamos modificar el país”, concluyó.

Por su parte, Rodolfo Arroyo Miranda, director general de Actúa 2024 y estudiante del octavo semestre de la carrera de Emprendimiento del Tec de Monterrey, destacó que las acciones detonadas durante los foros nacionales de Escucha, Dialoga y ahora Actúa, demuestran el interés de los jóvenes por mantenerse informados en relación a las próximas elecciones.

“Creo que dejamos en claro que en el Tec de Monterrey somos capaces como estudiantes de lograr una conversación valiosa, que los jóvenes sí les interese escuchar, pero sobre todo, que creamos un espacio donde realmente se cuestionen las propuestas que tenemos para este 2 de junio. Espero que en los siguientes foros podamos tener este mismo nivel de conversación que difícilmente los jóvenes encontramos en otros espacios”, señaló.

El siguiente Foro Actúa: Presidencias se realizará el próximo 8 de mayo a las 16:30 horas con la participación de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México.

El Tecnológico de Monterrey es una Institución apartidista que promueve la democracia. La Institución reconoce la relevancia que el proceso electoral tiene para el presente y el futuro de nuestro país, por lo que fomentar el diálogo y la participación ciudadana se vuelve un tema prioritario para los diferentes sectores de la vida pública de México, así como para la formación académica y cívica de sus estudiantes.