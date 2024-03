Anuncian dos jornada de esterilización masiva en la capital queretana

La Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro informó que se realizarán dos mega jornadas de esterilización para perros y gatos en la capital queretana, la primera será del del 11 al 15 de marzo en la explanada de la Delegación Felipe Carrillo Puerto y la segunda del 18 al 22 de marzo en la explanada de la Delegación Epigmenio González.

El titular de la dirección, Enrique Guerrero comentó que los requisitos para poder esterilizar a las mascotas es primeramente que lleven a un acompañante encargado de la mascota, debe ser mayor de edad, presentar una identificación oficial y un comprobante de domicilio con residencia en Querétaro.

“Algunos de los requisitos que tenemos para realizar esta cirugía rápida y segura por parte del personal calificado y con experiencia, es que tiene que ser una mascota por acompañante, la persona que la lleve debe ser mayor de edad y presentar una identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio del municipio de Querétaro”, comentó.

También señaló que las hembras no deben estar en celo, ni gestantes, ni estar lactando y los machos deben tener ambos testículos descendidos. No deben estar enfermos y no haber tenido tratamiento médico previo a 15 días, además contar con un ayuno de 12 horas de comida y agua.

Finalmente informó que en 2023, se realizaron cinco mil 761 esterilizaciones, y hasta el momento de lo que el 2024, se han realizado 909 esterilizaciones; además, recordó que el costo de la esterilizaciones es muy bajo en las unidades del municipio, el cual es de 668 pesos para perros y 391 para gatos, recalcó que en las jornadas de esterilización la cirugía es totalmente gratis.

“Informarles que en este año que pasó, 2023, pudimos realizar 5,761 esterilizaciones. Y bueno, ahorita lo que va del año, de enero al día de hoy, van 909 esterilizaciones dentro de la Dirección de Protección por el Control Animal del municipio de Querétaro. El costo es muy bajo. Tenemos nuestras tres unidades en UPAM, UCAM y UMAM a un costo muy bajo de 668 pesos en perros y de 391 pesos en gatos y en las delegaciones se llevan a cabo de manera gratuita, por lo cual les pedimos que estén muy atentos para que vean las fechas y que lleguen con anticipación para que puedan alcanzar lugar”, explicó