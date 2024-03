A pesar de avances, son pocas las mujeres en posiciones de liderazgo laboral

OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, presentó su tradicional encuesta realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este viernes 8 de marzo, con el objetivo de conocer la percepción de los profesionistas sobre la situación laboral actual de las mujeres.

El sondeo, respondido por 3,408 personas (57% hombres y 43% mujeres), reveló que en su entorno laboral son muy pocas mujeres las que ocupan posiciones de liderazgo de acuerdo con el 43% de los encuestados, un 32% dijo que en su empleo hay bastantes mujeres en este tipo de puestos, 15% señaló que este género ocupa la mayoría de estas posiciones, 5% aseguró que no hay ninguna y otro 5% lo desconoce.

Al dar a conocer cuántas mujeres trabajan en su empleo actual o en el último que tuvieron en comparación con los hombres, el 32% de los participantes totales en el sondeo aseguró que la mayoría de los colaboradores son hombres, el 29% dijo que la mayoría son mujeres, otro 29% afirmó que hay un igual número de empleados de ambos géneros y 10% dijo desconocer ese dato.

Al cuestionar a los encuestados de ambos géneros sobre los avances en materia de equidad laboral entre hombres y mujeres, alrededor de la mitad coincidió que se está avanzando poco a poco; sin embargo, el 23% de las mujeres encuestadas indicó que aún está muy marcada la inequidad (vs 7% de la opinión de los hombres), un 17% de ellas aseguró que han habido extraordinarios avances (vs 47% de los hombres) y solo un 2% (tanto de mujeres como de hombres) consideró que no hay nada de avances al respecto y que la equidad laboral está totalmente rezagada.

En cuanto a las acciones que las mujeres han llegado a tomar para conciliar su vida personal con su empleo, a pesar de que el 35% de las colaboradoras aseguró que no ha tenido que tomar ninguna acción al respecto, el 65% restante dijo que sí y entre las acciones que han tenido que tomar se encuentran:

Renunciar a su empleo (30%)

Pausar su vida laboral (29%)

Tomar opciones de empleos más flexible (26%)

Rechazar una buena oferta de empleo (19%)

Reducir horas de trabajo (12%)

Hablando de los permisos o licencias que existen para las mujeres en su lugar de trabajo, 7 de cada 10 dijo que tienen permiso por maternidad, 41% para atender la salud física, 35% para asuntos familiares de relevancia, 13% para la atención a la salud mental y 7% mencionó que hay otro tipo de permisos.

El sondeo fue realizado en febrero de 2024 y respondido por 3,408 personas, de las cuales 57% son hombres y 43% son mujeres; del total de encuestados el 37% tiene entre 18 y 29 años, el 34% entre 30 y 39 años, el 21% entre 40 y 49 años, un 7% entre 50 y 59 años. La mayoría de las mujeres participantes en la encuesta trabaja en esquema presencial (75%), el 12% bajo el modelo híbrido y el 6% en home office; un 7% dijo que no labora.