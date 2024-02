ZONAMACO rompe récord al recibir 81 mil visitantes en su edición número 20

La exposición de arte contemporánea ZONAMANCO rompió récord recibiendo a 81 mil visitantes en su edición número veinte que se llevó a cabo del 7 al 11 de febrero en Centro Citibanamex y que reunió a un total de 212 expositores que presentaron piezas de arte contemporáneo y moderno, diseño, antigüedades y fotografía.

El programa de conversaciones presentó más de 20 actividades que incluyeron entrega de premios, presentaciones de libros y conversaciones en las que participaron panelistas de talla internacional.

Diferentes galerías participantes, comentaron su experiencia tras esta edición, la cuál señalaron ha sido la mejor y agradecieron la entrega de premios.

“Llevamos 8 años haciendo la feria, esta edición ha sido sin duda la mejor y hemos tenido un año excepcionalmente bueno en cuanto a ventas. Lo que más nos llevamos después del covid es la calidad de los visitantes, museos e instituciones que visitan Zonamaco. A la gente no sólo le encanta venir a la feria sino a la Ciudad de México, año con año los viajeros internacionales quieren regresar por la feria y por todo lo que ofrece la ciudad.” Sean Kelly “Nuestro primer año exhibiendo en Zona Maco ha sido un verdadero placer. Fue un privilegio traer la obra de Hank Willis Thomas a México por primera vez. Disfrutamos pasar tiempo tanto con clientes nuevos como de larga data, y no podríamos haber recibido una bienvenida más cálida por parte de la comunidad artística aquí en la Ciudad de México”, Jack Shainman Gallery

Al respecto, Zélika García, fundadora de ZONAMANCO agregó: “La edición de este año, en la que celebramos el vigésimo aniversario de Zona Manco, ha sido verdaderamente excepcional. Estoy profundamente satisfecha y contenta al ver cómo hemos logrado consolidar nuestra posición como una de las ferias de arte más destacadas del mundo y la más importante en Latinoamérica. La energía creativa, la diversidad de obras y la participación entusiasta de artistas, galeristas y visitantes han hecho de esta edición un evento inolvidable. Me llena de orgullo el impacto que Zona Manco ha tenido en la escena artística durante estas dos décadas. Esperamos seguir inspirando y conectando a través del arte en los años venideros.”

Durante esta edición, ZONAMANCO recibió a más de 50 grupos de museos internacionales, firmas de asesoría de arte e instituciones como Centre Pompidou – Paris, Museum of Fine Arts Houston (MFAH) – Houston, Museu de Arte Moderna de São Paulo MAM – São Paulo, Los Angeles County Museum of Art (LACMA) – Los Angeles, The Barnes Foundation – Philadelphia, por mencionar solo algunos.

La próxima edición de ZONAMANCO se celebrará del 5 al 9 de febrero de 2025.