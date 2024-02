Incendio en Cadereyta está controlado en un 50%: PC

El incendio registrado en Cadereyta, en las cercanías San José Tepoztán, delegación El Doctor, está controlado en un 50% de las 15 hectáreas afectadas, sin embargo, cinco familias que vivían en las cercanías de esta comunidad fueron evacuadas para salvaguardar su integridad, señaló el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.

Para ello, explicó que se les trasladó a los lugares que ellos quisieron o albergues que ya están funcionando como parte de un rebajo coordinado entre la dirección estatal de Protección Civil (PC); así como autoridades del gobierno de Cadereyta; la Policía Estatal (POES), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); personal de brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, entre otras.

“Como la parte de El Doctor, tuvimos que mover a cinco familias porque ya estaban en un área con cierto riesgo y seguimos trabajando en controlar el incendio. Sí, claro, sí (hay albergues). La gente del municipio, como la gente de Protección Civil, llevó a la gente donde ellos quisieran o se les podía considerar para cuidar”, señaló Kuri González.

Por su parte, Javier Amaya, director de PC estatal, señaló que existe una coordinación con autoridades federales e inclusive están participando bomberos voluntarios para combatir el incendio, que además acudieron de municipios cercanos en esta comunidad cercana a San Joaquín, en el norte de Cadereyta.

Asimismo, señaló que están en evaluación 250 casas ante el riesgo que pudieran tener, sin embargo, acotó que ante el avance de los trabajos para sofocar el incendio, algunas inclusive ya comenzaron a regresar a sus hogares, siendo solo cuatro las viviendas que tuvieron el incendio en sus cercanías, pero que no afectó su estructura.

“Es en una barranca de San José Tepozán, se evalúa a 250 personas, que son las habitantes de 20 viviendas, que están en la zona limítrofe del lugar del incendio. No hay personas lesionadas y las viviendas no presentan daños, el incendio llegó a las cercanías de cuatro casas, pero no fueron afectadas”, explicó.