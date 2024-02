Estoy 6 puntos encima de Morena: Chema Tapia

De carácter oficial, se presentó a Chema Tapia como el precandidato para el Municipio de Querétaro por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); este perfil mencionó que se encuentra 6 puntos por encima de Morena y 12 puntos abajo del Partido Acción Nacional por la alcaldía de la capital queretana; aseguró que, actualmente es el segundo mejor contendiente por el municipio de Querétaro, ya que únicamente se encuentra abajo del PAN.

Chema Tapia, aseveró que ganó en las 7 encuestas internas que se desarrollaron en Morena, por lo que no se explica por qué no fue considerado como aspirante por la capital queretana en dicho partido, y es por ello que se optó buscarla de forma independiente con el PVEM.

“Yo no perdí ninguna encuesta, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, junto con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde, y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Trabajo tuvieron no una, 4 reuniones en la Ciudad de México, en donde se dieron a conocer no una, sino 7 encuestas que realizó no el partido verde, no el partido del trabajo, sino la Comisión Nacional de Encuestas y es ahí donde yo agradezco la transparencia y la honestidad, y la valentía de la senadora Citlalli Hernández que abrió las encuestas a todos, y en todas las encuestas, el de la voz resultaba ganador” comentó.

Sobre las declaraciones de Alejandro Pérez Ibarra, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, sobre que no había sido considerado Chema Tapia por romper con lo acordado en no gastar en publicidad, el precandidato por el PVEM aseveró que no incumplió con este acuerdo, ya que no realizó gastos por este concepto.

En esta presentación, estuvo presente el actual diputado local por el PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, quien aseveró que el competir de forma independiente en el estado no afectará la continuación de la cuarta transformación, y que será, por el contrario, puesto que los votos de su partido se sumarán al proyecto de Claudia Sheinbaum, el perfil que buscará la silla presidencial en las próximas elecciones.

Señaló que por las incongruencias en Morena a nivel local fueron los motivos, por los cuales se optó por no formar con la coalición, y agregó que hace falta transparencia al interior de la dirigencia estatal de Morena en Querétaro.

“Yo sí quiero que venga el proyecto transformador, yo sí quiero que esté libre de basura, yo sí quiero que esté libre de inseguridad, yo sí quiero que el alcalde cumpla su trabajo y no se quede en el escritorio”.

Chema Tapia concluyó que la alianza más importante que debe de aplicar es con las y los ciudadanos de la entidad queretana.