Rodrigo Monsalvo apostará por una oferta de vivienda social

Sobre el interés social de que se pueda adquirir una vivienda por debajo de los 600 mil pesos, el candidato al Municipio de El Marqués por el Partido Acción Nacional (PAN), Rodrigo Monsalvo Castelán, mencionó que durante su administración municipal buscará ofrecer esta oferta de vivienda, sin embargo, reconoció que este aspecto no depende únicamente de un municipio.

Señaló que ponerle precio a la tierra depende de los particulares, sin embargo se tiene en existencia un plan de desarrollo ya que la tierra se encuentra sobrevaluada, aunque reiteró que esto no depende únicamente de una administración municipal.

“Hay un plan de desarrollo, aquí los ejidatarios lo han visto, ya está muy sobrevaluada la tierra, entonces vamos a ver cómo apoyamos pero no depende de uno, nosotros no le ponemos precio a la tierra”, indicó.

Cabe señalar que el año pasado el ex presidente de la Cámara Nacional de industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), José Guerrero Renaud, había declarado que los queretanos no podrían adquirir una vivienda por debajo de la cifra de 600 mil pesos.

Sobre las labores de campaña que ha estado realizando, señaló que muchas personas se han estado juntando a su proyecto, por lo que concluyó que la gente lo ha estado apoyando durante estas labores; cabe señalar que recientemente un grupo de militantes morenistas se sumaron a sus labores de campaña.

Aseguró que ya ganó en las campañas, sin embargo, la única cuestión es por cuántos votos obtendrá el triunfo este dos de junio, por lo que invitó a las y los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en la fecha mencionada.

“En verdad me siento feliz, me encanta estar, lo pueden ver (…) la gente que me ha acompañado, me han pedido una estampa o una lona, hay mucha afinidad”, indicó.