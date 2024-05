El agua y la electricidad enfrentan a candidatos al Senado

Los cortes en el servicio de energía eléctrica y el acceso al agua potable fueron los temas torales del debate de la Segunda Fórmula de candidatos al Senado de la República, intercambiándose críticas mutuas entre los partidos de la llamada ‘Cuarta Transformación’ y los partidos de una oposición que concurre también dividida.

Santiago Nieto Castillo fue el que lanzó el primer dardo al llevar 50 litros de agua con dos garrafones y medio llenos de agua sobre un diablito, en una crítica frontal a la recién aprobada Ley General de Aguas del estado que establece un mínimo de 50 litros como garantía para todos los queretanos inclusive aunque exista emergencia por sequía como ya sucede en la actualidad.

Al respecto, Agustín Dorantes Lambarri, candidato de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), respondió a Nieto Castillo criticando la contaminación de pozos de agua en la Ciudad de México, donde habría sido contaminado el sistema de agua potable provocando que hubiese precursores petrolíferos.

Pese a ser parte de los partidos aliados de la Cuarta Transformación, por su parte, Alejandro Evencio Hernández, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), calificó de forma positiva la medida aprobada por el gobierno panista señalado que 50 litros son suficientes “aunque no se bañe”.

La sequía que ha azotado a 22 estados de la República y la totalidad del territorio de Querétaro, cabe señalar, ha provocado también temperaturas récord en todo el país y apagones provocados porque la capacidad del Sistema Eléctrico, que también fue criticado por Dorantes.

Por su parte, Iliana Luna, candidata de Movimiento Ciudadano (MC), quien señaló también al gobierno actual como parte del problema en especial en materia de seguridad, donde señaló al gobierno actual de no generar las condiciones básicas de seguridad en muchos estados de la República.

“El principal enfoque debe ser garantizar la paz ya que no se quiere invertir porque no hay ni seguridad y ni paz. Hay que reflexionar si queremos seguir con este gobierno que ha provocado un país lleno de guerra. Me llamó la atención su exposición de seguridad cuando no existe la seguridad en el país”, señaló Luna criticando a Nieto Castillo.