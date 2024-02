Caos en la 57 es por mantenimiento: Alcalde de Pedro Escobedo

El alcalde del municipio de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, declaró que es normal que la Carretera Federal 57 tenga “caos” mientras se realizan labores de mantenimiento, por lo que indicó que habrá que esperar a que se terminen dichos trabajos para verificar los resultados.

Aseguró que esta obra va a generar beneficio para los ciudadanos; reconoció que estos trabajos de mantenimiento impactan de forma negativa a su municipio, pero reiteró que ayudarán a los mexicanos.

Detalló que, cuando realizó obras en la parte de la cabecera de su municipio también fue muy criticado, sin embargo, una vez concluidas las mismas, aseguró que hubo ciudadanos que han preguntado sobre cuándo se realizarán más modificaciones en el municipio para su estructura.

Añadió que tocar el tema de la Carretera Federal 57 “es muy complejo” y está consciente de los asaltos que se han generado en la vialidad por medio de piedras, pero aseguró que ya hay una mayor movilización de la Guardia Nacional en la zona, por lo que, cuando menos en el tramo de San Juan del Río a Querétaro, ya existen mayores condiciones de seguridad desde hace 15 días aproximadamente.

“En este caso de mi municipio de Pedro Escobedo, te puedo decir que lo entiendo, porque cuando yo hice obras en la cabecera me juzgaban, me decían de cosas y ya cuando vieron que se dió resultado de que se entregó, me preguntan cuando sigue la segunda etapa”, indicó.