Querétaro invertirá 500 mdp en medicinas para garantizar abastecimiento

El gobierno del estado de Querétaro invertirá 500 millones de pesos para garantizar el abastecimiento de medicamentos, para el área de medicina general y de especialidades, esto en las 277 unidades de la Secretaría de Salud, informó la titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón.

Al respecto, informó que se está en el proceso de compra y para ello se realizó una licitación pública nacional, pero se estima que la adjudicación a las empresas que surtirán al gobierno del estado esté ya lista a finales de febrero.

“Para primer nivel, consultas generales, para especialidad y todo lo que requerimos en hospitalización. No tendría a la mano el número de piezas y es variable, hay insumos de los que se compran 100 piezas, pero habrá otros que tendrán más demanda y llegarán millones de piezas”, señaló

Este recurso acotó la funcionaria, es distinto al que otorga el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y que este año contará con un incremento del 6%.

“El incremento en FASSA es del 6%, que obedece a la inflación. Estaremos trabajando con estos recursos y tratando de optimizarlos. Se calendarizaron las ministraciones, es por bimestre que se van recibiendo las ministraciones y los montos los va definiendo la Federación”, señaló.

Asimismo, señaló que desde el año pasado la Federación realizó una compra para 2023 y 2024, adelantándose al proceso electoral que se atravesará en el año, sin embargo, la secretaria señaló que, dependiendo lo que brinde la Federación, el gobierno estatal deberá adquirir los insumos y medicamentos faltantes.

“Eso ya lo compraron, compraron el año pasado para 2023 y 2024, no tiene variación, seguiremos recibiendo lo que ellos ya compraron, a menos que nos indiquen en el transcurso del año que algún insumo no se puedo adjudicar o no fue surtido, nos notifican, y tendremos que hacer la compra local”, señaló.