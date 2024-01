Lanzan Salud Contigo para informar del acceso a servicios médicos

La nueva tarjeta Salud Contigo buscará que hasta un millón 100 mil personas, es decir, el 47% de la población queretana que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social, sepa que tiene derecho acceder a todos los servicios que ofrece la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, informó en conferencia de prensa el gobernador, Mauricio Kuri González.

El programa, que tendrá por ahora un costo de 10 millones de pesos en las brigadas, implica una campaña de difusión para que las personas que tienen acceso a la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tengan conocimiento de ello y que quienes no tienen ningún tipo de seguro sepan que pueden acudir a cualquier hospital estatal para servicios gratuitos.

Al respecto, el mandatario estatal destacó que el 65% de las empresas en el estado están instaladas en la formalidad, lo que permite mayor acceso a la salud: “Aquí tenemos el 65% de empresas formalmente registradas, eso permite que los trabajadores tengan acceso a la salud, la vivienda y un salario cada vez más digno”.

Por ahora, explicó Diana Pérez, secretaria de Desarrollo Social, se generarán dos tipos de tarjetas, una física y otra digital, dependiendo de si se tiene o no acceso a internet y teléfonos inteligentes. Para quienes no, se podrán inscribir a través de las brigadas que Sedesoq implementará en comunidades donde hay difícil acceso a tecnología.

“Vamos a generar brigadas en estos lugares que son más de 300 localidades que hemos identificado, hay una concentración importante de personas que no tienen acceso a la salud y que son lugares donde no tienen acceso al Internet. (…) Una es la credencial digital que es a través de la página del sistema de programa social, y también vamos a generar una tarjeta física para las personas que no cuentan con un teléfono inteligente”, señaló.

Por su parte, Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud, señaló que todos los queretanos sin seguro pueden ser atendidos en las 198 unidades de primer nivel; 5 hospitales repartidos de manera estratégica; o en la totalidad de las 278 unidades incluyendo especialidad, salud mental, unidad de atención VIH y enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Finalmente, la secretaria informó que se realizaron cerca de un millón de consultas de primer nivel y alrededor de 200 mil de especialidades, esperando que este programa incremente la afluencia en un rango del 10 al 15%, para lo que, aseguró, las unidades de salud estatales están preparadas.