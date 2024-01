Mario Calzada y Antonio Mejía se inscriben como precandidatos a diputaciones federales

Mario Calzada y Antonio Mejía se inscribieron como precandidatos a diputados federales por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para los distritos Primero y Quinto, ambos espacios que, en negociaciones con el Partido Acción Nacional (PAN), se definió que serán los candidatos del tricolor los que encabecen.

Al respecto Calzada, ex alcalde de El Marqués, recordó que en esta ocasión le tocará competir precisamente con el partido que terminó su trienio como alcalde de 2018 a 2021 y que no permitió su reelección pues fue el panista Enrique Vega Carriles el que le ganó la elección. Por ahora, ya no buscará regresar a gobernar su municipio, demarcación que el panista Rodrigo Monsalvo quiere gobernar y buscará la representación federal de ese municipio, Pedro Escobedo y Huimilpan.

“En este nuevo ejercicio innovador, que por primera vez iremos en una alianza aquí en Querétaro tan importante y donde tenemos que hacer equipo con fuerzas partidistas que anteriormente eran nuestros contendientes. Ahora vamos a hacer equipo con ellos y les mandamos un mensaje de buena voluntad y aliento”, señaló.

Por su parte, el secretario general del PRI, Antonio Mejía, se inscribió para buscar la diputación federal del primer distrito, que comprende prácticamente todos los municipios del Semidesierto y la Sierra Queretana, y consideró que a nivel federal ya se probó la alianza electoral que permitió evitar que Morena obtuviera mayoría en 2021 y celebró que también las “alianzas de gobierno” puedan ya implementarse en Querétaro.

“En dos encabeza el PRI y el resto el PAN; el uno con cabecera en Cadereyta y el Cinco en El Marqués. No es la primera vez que nos vamos a unir; ya hubo un ejercicio de alianza en 2021 y gracias a eso no se obtuvo mayoría calificada del oficialísimo y no pasaron reformas como la del INE y la eléctrica”, señaló.

Finalmente, Jair Miquel, quienes se inscribió al Cuarto Distrito, tuvo confianza en que su partido será competitivo pese a ser la tercera fuerza política en el municipio de Corregidora y, consideró, esta decisión pudo deberse a que el PAN analizó sus números y definió que era mejor ir en solitario en uno de los bastiones políticos más importantes del panismo queretano.