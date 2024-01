“Es falso”, responde Santiago Nieto a acusaciones de corrupción de Gil Zuarth

“Es falso” y se debe a un “tema personal” con Roberto Gil Zuarth la denuncia de blanqueo y fraude fiscal de la que es objeto, defendió Santiago Nieto Castillo, precandidato único al Senado de la República por Morena en Querétaro, esto en uno de sus primeros actos de precampaña electoral, tras solicitar licencia como procurador de Justicia de Hidalgo. Cabe recordar que es la segunda ocasión que el matrimonio Nieto-Humphrey es acusado de blanqueo.

El exfuncionario federal, que durante tres años se encargó de perseguir los delitos fiscales como “zar anticorrupción” en la Unidad de Inteligencia Financiera, es ahora acusado precisamente de los delitos que buscaba identificar como una de las políticas de combate a la corrupción con mayor respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia, presentada por el despacho de abogados Coello Trejo y Asociados, misma que es encabezada por Gil Zuarth, es para Nieto Castillo, una acusación que merece presentar una denuncia por daño moral y que anunció que presentaría este 8 de enero cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México regrese del periodo vacacional.

“Es falso. Cuando mi cuñado, Sergio Humphrey, constituyó dos de las 17 empresas que le señalan, el cuñado de Humphrey se llamaba Roberto Gil Zurath. Cuando se constituyeron esas empresas yo no conocía a Humphrey. Voy a presentar una demanda, no la he presentado por daño moral todavía porque el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México se encuentra en proceso vacacional”, señaló.

La acusación presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Nieto y su cuñado, Sergio Humphrey, iniciaron una red de 17 empresas fantasma para evadir impuestos. Nieto Castillo, sin embargo, señala que es un tema personal de Gil Zuarth, quien estuvo casado cinco con la actual esposa del aspirante al Senado, Carla Humphrey, quien también es consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, el morenista señala que también se debe a un tema político de otro panista y cercano de Gil, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por el gobierno de López Obrador de cometer fraude fiscal, y cuya acusación comenzó precisamente Nieto Castillo como titular de la UIF, quien además es defendido por el despacho de abogados antes mencionado.

García Cabeza de Vaca, cabe señalar, buscó ser candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) pese a estar exiliado en Estados Unidos derivado de esta acusación federal. Las aspiraciones presidenciales del político panista fueron inclusive para Nieto Castillo “ridículas”.

“Tiene que ver con dos temas, un tema de naturaleza política, Cabeza de Vaca pensaba que iba a ser el candidato a la presidencia de la República en 2024 y me achaca el no poderlo ser. De hecho me denomina sicario Nieto, aunque lo único que de lo me quejo es de sus absurdas aspiraciones presidenciales. Y dos, un tema personal que tengo con Roberto Gil”, sentenció.

Cabe recordar además que este es un pleito entre ambos desde 2021, cuando Nieto Castillo vinculó a Gil Zuart en la trama de Odebrech, acusándolo de recibir sobornos para aprobar las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto y que habrían favorecido a la multinacional brasileña.