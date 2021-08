¿De qué delitos investiga la FGR a Ricardo Anaya?

LA FGR inició una investigación contra el expresidente nacional del PAN, luego de una declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, está acusado de recibir sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en su contra.

De acuerdo con un comunicado publicado por la FGR, los altos funcionarios de Odebretch Brasil, Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz “N” y Luis “N” señalaron en actas ministeriales su intención de obtener, a partir del 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya, como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

Lozoya fue detenido en febrero del 2020, después de estar prófugo de la justicia desde mayo de 2019 por un cúmulo de casos de corrupción. El arresto se dio en Málaga, España, en una urbanización de lujo donde el exfuncionario se refugiaba.

En el comunicado que la FGR publicó este miércoles en su cuenta de Twitter, indicó que Lozoya, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la Reforma Energética, que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebretch, de Brasil.

Según consta en diligencias ministeriales, añadió la FGR, dicha cantidad le fue entregad a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto “N”; el dinero fue entregado al expresidente nacional del PAN en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la Reforma Constitucional en materia Energética, quedó constancia de que Ricardo votó a favor de la misma. Los testigos Miguel “N” y Froylán “N”, manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo y otros legisladores, a las oficinas de Emilio, en la dirección General de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales”, informó la Fiscalía.

Ricardo Anaya Cortés, aseguró en un video publicado el pasado sábado que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo a la cárcel “con el testimonio de dos testigos balines”. En el video, anunció que se irá del país durante una temporada y que se defenderá y presentará “pruebas contundentes para desenmascararlos”.

“Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines y me quiere encarcelar. Le estorbo para sus planes de sucesión de 2024″, dijo y aseveró que no hay otro argumento para perseguirlo que la declaración del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, donde relacionó a 70 personas físicas y morales, incluido el panista, con el caso Odebrecht.

Este miércoles, luego de que la FGR publicara el comunicado antes mencionado, Ricardo Anaya publicó en su cuenta de Twitter que su voto sobre la Reforma Energética fue ocho meses antes de la entrega de dinero que declaró Lozoya y aseguró que tenía seis meses de no ser diputado.

“¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son incompetentes: 1.Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después. 2.Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega. 3.¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, expresó.