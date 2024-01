El PRI inicia 2024 con deuda de 9 mdp; serán austeros: Arredondo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta el inicio del año 2024 con una multa de 9 millones de pesos, imponiendo un enfoque financiero “austero”, según Abigaíl Arredondo Ramos, líder local del tricolor. Aunque esta sanción no debería afectar los esfuerzos partidistas para las elecciones de este año, la deuda surge de “omisiones” en los requerimientos de autoridades electorales no atendidas por dirigencias estatales anteriores. La deuda aclaró Arredondo Ramos, no está vinculada al proceso electoral de 2021, sino a la falta de respuesta a requerimientos previos.

“Estamos previendo con buenos contadores, con los candidatos y con el partido, que sea una inversión que exista un buen acompañamiento en la fiscalización. Cada mes quitan más de la mitad de la administración (al partido por parte de Instituto Electoral del Estado de Querétaro); se nos juntó un tema del 2018, pero son más de 500 mil (pesos). Casi todo se va en nóminas y hemos eficientado el recurso”, explicó.

Como parte de la estrategia, el PRI planea realizar un seguimiento constante de fiscalización con los candidatos en 2024 para evitar nuevas multas. También están gestionando cuidadosamente los recursos para garantizar el pago de nóminas y apoyar a los comités municipales en el marco de las elecciones, mientras administran la deuda con la previsión de liquidarla en aproximadamente un año y medio.

Arredondo Ramos destacó la importancia de contar con buenos contadores y la colaboración de candidatos para evitar problemas fiscales. La deuda, en su mayoría heredada de dirigencias anteriores, incluido el período bajo la dirección de Paul Ospital en 2018, se espera que se solvente en el plazo mencionado, permitiendo que la siguiente administración no tenga que enfrentar la misma situación.

La líder del PRI subrayó que las deudas derivadas del proceso electoral de 2021, bajo su liderazgo, ya han sido saldadas por completo. Su objetivo es asegurar que, incluso en derrotas electorales, se eviten multas para la próxima administración, buscando así establecer una base financiera más sólida para el partido a largo plazo.

“En un año y medio podríamos estar solventando (la totalidad de la deuda), y cuidando lo que de aquí en adelante se haga y se deje de hacer para que, en un par de años, la siguiente dirigencia no tenga que vivir esto. Casi todo (viene de dirigencias pasadas), todo lo que campañas pasadas ya se pagó”, señaló.