Boda en Guatemala fue porque allá murió mi madre: Santiago Nieto

El aspirante al Senado de la República, Santiago Nieto Castillo, defendió la polémica boda que él y su esposa, Carla Humphrey, protagonizaron en Guatemala en 2021 y que provocó la salida del primero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras el rechazo del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En uno de sus primeros actos de precampaña ante medios de comunicación, el político morenista defendió que se realizó la boda en ese país porque allá falleció su madre y, además, porque era más barato que en otras locaciones aquí en México.

“En Guatemala falleció mi madre de un derrame cerebral. Carla, mi esposa, me dijo que conocía un lugar muy bonito, más barato que muchos lugares en México y me planteó que viera si era un buen lugar para cerrar una familia y empezar otra familia. Por eso decidí con mi esposa que la boda fuera en Guatemala”, señaló.

Esta boda generó polémica porque la entonces secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, fue retenida en el aeropuerto de Antigua por llevar 35 mil dólares en efectivo no declarados en un jet privado. Esto no solo provocó la salida de Félix del gobierno capitalino, sino que además provocó el rechazo de López Obrador, quien calificó de “escandalosa” la fiesta privada a la que, reconoció, fue invitado, pero no asistió.

“Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos son cada vez más públicos en México, o se sabe más de asuntos o eventos privados, antes no se conocía nada, había ostentación y derroche”, comentó el mandatario.

Aunque esta situación provocó un quiebre entre ambos, para Nieto Castillo su relación con el presidente sigue siendo de “admiración y respeto”, pese a que su cercanía con López Obrador como “zar anticorrupción” del gobierno federal se terminó abruptamente tras tres años de protagonismo en la política de combate a la corrupción de la Federación.

“Con el presidente siempre ha sido de admiración y respeto. Me tocó conocerlo gracias al excanciller Marcelo Ebrard, me llevó con él a Tlaquepaque, Jalisco, y tuve la fortuna de acompañarlo los primeros tres años de su mandato. Siempre he estado acompañando al presidente López Obrador, es un hombre genuinamente austero, honesto, con una mente privilegiada y con un conocimiento de la historia impresionante”, señaló.