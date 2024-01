22 de enero, fecha límite para actualizar la credencial para votar

El 22 de enero del presente año es la fecha límite para actualizar la credencial para votar, por lo que el Instituto Nacional Electoral continúa invitando a los ciudadanos, a acudir al módulo más cercano a su trabajo y/o domicilio para contar con una credencial vigente y puedan ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio de 2024.

En el marco de la Campaña de Actualización Intensa que realiza el Instituto, con corte al 14 de enero se han realizado un total de 147 mil 726 trámites y se han entregado un total de 135 mil 921 credenciales a sus titulares; siendo el movimiento con más registros la reposición de credencial con 59 mil 397; seguido del cambio de domicilio con 49 mil 640.

Por lo que toca a los jóvenes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre el 22 de enero se tiene un registro de 12 mil 221 inscripciones; en tanto que las inscripciones de jóvenes que cumplen los 18 años entre el 23 de enero y el 2 de junio, ascienden a 4 mil 635.

Además, con el objetivo de brindar a la ciudadanía una mejor atención, el sábado 20 de enero, se brindará atención en todos los módulos de Atención Ciudadana en el estado de Querétaro, en horario de 09:00 a 16:00 horas; en tanto que el domingo 21 de enero, se estará dando atención en los siguientes MAC, en el horario antes mencionado:

– Calle Reforma S/N Colonia Centro, Cadereyta de Montes.

– Carretera San Juan del Río-Xilitla S/N, Colonia El Puente, Jalpan de Serra.

– Av. Río Moctezuma No. 266 A, Plaza San Juan, Locales 22 y 23, Col. El Pedregoso, San Juan del Río.

– Av. del Sol No. 6, Plaza Solaris Local 5, Col. El Sol, Santiago de Querétaro.

– Av. Pie de la Cuesta No. 1703, Plaza Bugambilias Local 14, Col. Los Robles, Santiago de Querétaro

– Av. Luis Vega y Monroy No. 320, Col. Plazas del Sol, 1ra. Sección

Calle Carrizal No. 9, Col. El Carrizal, Santiago de Querétaro.

Av. Paseo Constituyentes No. 1690, Local 21, El Pueblito, Plaza Estrella, Corregidora.

– Prol. Constituyentes Ote., Lote 3 Manzana 3, Local 126, Residencial del Parque, El Marqués, Plaza Xentric

– Boulevard Peña Flor No. 1006, Col. Ciudad del Sol, Plaza comercial Rr, Santiago de Querétaro.

Cabe señalar que, para realizar el trámite por primera vez y para cualquier trámite, es indispensable el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía. Si no cuentan con esta documentación, pueden llevar dos testigos que corroboren su información, pero al menos uno debe ser de la entidad.

Para más información se encuentra disponible el número 800 433 2000 y la página de Internet www.ine.mx