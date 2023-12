Preparan operativo de seguridad en bancos por pago de aguinaldo: SSC

El secretario de Seguridad Ciudadana (SCC), Iovan Pérez Hernández, anunció la realización de operativos de seguridad en unidades bancarias, centros comerciales y locales. Según Pérez Hernández, esta medida es una directriz del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, quien ha coordinado con personal de plazas comerciales y locatarios para llevar a cabo los operativos en el marco de la entrega de aguinaldos.

“Tenemos que cuidar mucho a los ciudadanos y el patrimonio de la gente, es algo que nos ha encargado el señor gobernador. Tendremos dispositivos en zonas bancarias, hablamos con personal de centros comerciales y locatarios, porque es un trabajo que haremos de manera coordinada con ellos.”

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga pendiente de las redes sociales de la SSC, ya que se publicarán recomendaciones de seguridad en el marco de estos operativos.

Cabe señalar que las empresas tienen como límite hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo, según lo establece el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo desde 1970, equivalente a 15 días de salario. Aquellas empresas que no cumplan con esta obligación laboral podrían enfrentar multas que oscilan entre los 18 mil y los 365 mil pesos. En caso de incumplimiento en el pago, los trabajadores tienen la opción de presentar denuncias ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Esta prestación, además, debe entregarse en efectivo o vía transferencia y no puede sustituirse con vales de despensa o similares. Asimismo, se señala que aunque no importa si no existe contrato, la simple relación laboral obliga al patrón a entregar el pago. Además, aunque no se haya trabajado todo el año en la empresa, esta está obligada a pagar un proporcional dependiendo de los días trabajados.