Se investiga presunto abuso de autoridad en Semidesierto: SSC

El presunto abuso de autoridad del que habría sido víctima Manuel Aguilar por parte de la Policía Estatal (Poes), según denunció ayer la familia del ciudadano, ya se investiga por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno estatal, informó su titular, Iovan Elías Pérez Hernández.

Asimismo, agregó que el área de asuntos internos ya se acercó con la presunta víctima y, aseguró, aunque no se ha recibido denuncia se inició una investigación de oficio derivado de la información vertida en medios de comunicación.

Según la familia, el 27 de octubre se presentó el hecho en un “retén” en Las Antenas, Peñamiller, por lo que Enrique Becerra, abogado de la familia, levantó el 28 de octubre la Carpeta de Investigación CI/QRO/39888/2023, ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

“Estaba el retén, en el lugar conocido como Las Antenas, me pararon y me dijeron que me iban a revisar, más adelante me cerraron el paso y me sacaron del pavimento, yo saqué mi celular para grabar por seguridad… me golpearon, me quitaron mis pertenencias, me esposaron y me llevaron detenido”, relató al declarar que él no había cometido ningún delito”, narraron.