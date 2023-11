Morena abre las puertas a Hugo Cabrera; asegura Israel Pérez

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le dará “el beneficio de la duda” a Hugo Cabrera, ex diputado local priístas que el martes renunció al tricolor, esto para que demuestre que tiene compromiso “con la ciudadanía y con la Cuarta Transformación”, así lo aseguró el secretario general del partido en Querétaro, Israel Pérez.

Debido a que no participó por otro partido en la elección pasada, Cabrera no tendría impedimento para inscribirse a alguna candidatura local pues la convocatoria no impide que se inscriban un ciudadano sin militancia, aunque el también ex alcalde de Colón haya renunciado al PRI hace a penas unos días.

“Le damos el beneficio de la duda. (…) No queremos emitir un juicio de valor adelantado, sino darle el beneficio de la duda para que dentro de esta nueva etapa pueda demostrar el compromiso con la ciudadanía y la Cuarta Transformación”; señaló.

Cabe recordar que en el mitin de Sheinbaum, Cabrera declaró que sus opiniones fueron desdeñadas por parte de la dirigencia estatal y, agregó, se provoco su salida como integrante del Consejo Estatal del PRI.

Aunque ya Graciela Juárez lo acusó de ser incongruente y desleal a una formación por la que militó más de tres décadas, para Cabrera es congruente con el hecho de buscar las mejores opciones para el país.

Además, no descartó el registrarse a algún cargo de elección popular y, agregó, tomaría la decisón que “más le convenga a Colón”, esto al cuestinarle si se inscribiría a alguna candidatur a días de que inicien los registros de Morena para candidaturas a alcaldías y diputaciones locales.

“Estoy conciente de que, de las opciones que estarán en la boleta presidencial, estoy seguro que la doctora Sheinbaum es lo que le cojnviene al país, entonces son congruente al estar ante la invitación”, señaló.