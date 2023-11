Llegan a acuerdo para reubicar atletas que se manifestaron: Indereq

Se llegó a un acuerdo para reubicar a los atletas que ayer se manifestaron en las instalaciones del Instituto del Deporte y Recreación del estado de Querétaro (Indereq), aseguró la titular del organismo, Iridia Salazar Blanco.

Al respecto, aseguró que la problemática se originó porque no se le está permitiendo el acceso al entrenador del club deportivo (y que no es funcionario del Indereq sino un externo), Andrés Guzmán, debido a que pesarían investigaciones de “acoso y violación”, así lo aseguró Salazar Blanco.

“El Indereq ha tratado de mantenerse al margen con esa situación y hasta que no resuelva su parte legal, su parte jurídica, no se le va a permitir la entrada a los espacios propios del Indereq. No obstante, a todos los atletas se le ha permitido la entrada. Tengo entendido que como se le permitió la entrada a los atletas y no a él, él sacó a los atletas y por eso es que fueron”, señaló.

Por ahora, según la directora, ya se acordó con los padres de familia el que puedan entrenar en otros espacios como el Estado Olímpico, acotando que la pista de atletismo del Parque Querétaro 2000 se encuentra en remodelación y, por ahora, no pueden entrenar o guardar material ahí.

“Pero ya se solucionó el problema, ya se acordó con los padres de familia que se va a hacer así, que se va a trabajar así, que en cuanto a Andrés Guzmán resuelva sus problemas va a poder entrar a las instalaciones del Indereq, mientras, solamente los atletas con otros entrenadores”, señaló.