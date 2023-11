Gobierno de Querétaro continuará presionando a la CFE: Kuri

Advirtiendo que es probable que las bajas de energía y cortes continúen, el gobierno del estado continuará presionando para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responda a las demandas energéticas y al mantenimiento de las subestaciones eléctricas del estado, aseguró el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, sin embargo, acotó que esta es una facultad única de la Federación, esto ante la manifestación de habitantes de El Nabo que se registró el domingo.

Sobre la protesta y la frustración de los habitantes, que bloquearon parcialmente el Paseo de la República y el Anillo Vial Fray Junípero Serra —pues al menos 10 mil habitantes llevaban sin luz desde el miércoles, cuando explotó la subestación de Jurica— el mandatario advirtió a los manifestantes que “no se pueden afectar derechos de terceros”, esto en respuesta a la disolución de la protesta por parte de la Policía Estatal.

Esta disolución cabe recordar, habría provocado que al menos 20 habitantes de El Nabo resultaran heridos, así como la agresión a tres periodistas locales que cubrían el movimiento social. En ese sentido, mandatario consideró que la actuación de los elementos de POES debe investigarse.

“Nosotros entendemos perfectamente bien la frustración de no tener energía, sin embargo, no podemos lastimar a terceros. Mi gobierno hará todo lo posible para insistirle a la CFE, que no dependen de mí, es federal, y que nos ayude para que no vuelva a suceder eso. Sin dudas, como veo las cosas, veo un riesgo muy fuerte que pueda suceder. Habrá que investigar (la actuación de la POES)”, señaló.

Cabe recordar que el mandatario estatal ya había cuestionado que, como aseguró la CFE, la explosión en la subestación de Jurica se haya provocado por “vandalismo” y pidió, por un lado, que exista seguridad por parte del monopolio estatal y, por otro, que se dé manteamiento a las instalaciones en un momento en el que los apagones y bajas de energía se han vuelto comunes en la zona metropolitana de la capital.

Cabe recordar que este corte de energía, que dejó a 35 mil personas sin luz un par de días, provocó también que seis pozos de agua de la Comisión Estatal de Aguas quedaran inoperantes, lo que significó además que el suministro de agua potable no fuera constante en parte del norte de la ciudad, incluida la comunidad de El Nabo, que se encuentra a 24 kilómetros al norte del Centro Histórico.