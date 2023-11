‘Festival & Congreso del Deporte 2023’ pone énfasis en atraer a las infancias

El ‘Festival & Congreso del Deporte 2023’ se realizará este 11 y 12 de noviembre en el Centro de Raqueta del Parque Querétaro 2000, destacándose las ponencias por parte de atletas reconocidos y actividades recreativas para promover el deporte entre las infancias desde los 3 años.

Al respecto, Iridia Salazar Blanco, directora del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), explicó que por el tamaño del recinto no hay límite de asistencia y se hace la invitación a registrarse a través de un QR y este link para obtener kit deportivo.

Además, explicó que el hecho de hacerlo también un festival es para que también las infancias se sientan atraídas y acudan, esto en un esfuerzo por promover el deporte entre las infancias. Asimismo, recordó que habrá conferencias con deportistas de alto rendimiento, entrenadores y para medios de comunicación sobre coberturas deportivas.

“Estamos emocionados por invitarlos a este festival-congreso. Queríamos que fuera un evento para que pudieran participar las familias y que abarcara diferentes edades. Este año se le agregó la palabra festival pensando atraer más niñas y niños para enamorarlos del deporte a través del juego”, explicó.

Asimismo, entre las conferencias habrá sobre motivación para los atletas, capacitación y búsqueda de liderazgos, salud mental de los deportistas, entre otros. Al respecto, Karla Abigaíl Acosta, luchadora de alto rendimiento, y quien compartirá su experiencia en dicho encuentro, recordó que es importante que los atletas hablen de la salud mental para superar altibajos emocionales.

“Es un honor compartir mi experiencia porque siempre he creído que el deporte te ayuda a cambiar tu vida y hasta la puede salvar. Hay veces que no todo es lineal, no todo va para arriba, hay puntos en los que mentalmente no estás bien, pero siempre ayuda o motivación y las ganas de superarse y, en mi caso, ser un ejemplo para las generaciones que están detrás de mí”, expresó.