Consejo de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil busca promover los derechos humanos

El recién fundado Consejo de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil buscará fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, su sostenibilidad y el incentivar la participación social, informó Mónica Perrusquía, integrante del consejo.

Los objetivos, señaló, van desde el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la autonomía y su sostenibilidad; fomentar la participación social, facilitando las propuestas de los sectores de la población; así como la promoción de los derechos humanos.

Este consejo, busca innovar al enfrentar los problemas sociales de acuerdo con los enfoques que cada una de las OSC tengan, teniendo un compromiso con los compromisos adquiridos por México a nivel internacional en materia de derechos humanos. Por ahora, el consejo está integrado por 177 OSC entre asociaciones civiles e institutos de asistencia privada.

Tras 11 años de trabajos, recordó, en 2021 se publicó la ley de fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil, donde e realizó un análisis de los presupuestos que las dependencias estatales podrían aportar a las 261 organizaciones de la sociedad civil que hay en el estado, una política pública que ya ha apoyado a con seis millones de pesos a 45 proyectos a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Querétaro es un referente de como sí fomentar el trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. A nivel federal no hay una política pública y no hay recursos. No diría que claudicamos, pero seleccionamos nuestra batalla y eso fue algo en lo que sabíamos que no podríamos ganar”, puntualizó.