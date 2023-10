Xóchitl Gálvez asegura no temer por su integridad, pero acepta resguardo “por responsabilidad”

“Confío en Dios y no tengo miedo”, así se expresó la aspirante a candidata presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez Ruíz, sobre las inquietudes que se han generado a nivel nacional por su seguridad, esto en el marco de los recorridos que hace por el país con rumbo a las elecciones de 2024.

En ese sentido, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que se encarga de los operativos para garantizar su seguridad. Aunque explicó que en otros estados pueden ser operativos más grandes debido a la inseguridad, en Querétaro reconoció que sólo fue acompañada por cinco durante su visita al Centro de Congresos en el marco de la Convención Nacional de Canacintra.

Asimismo, reconoció que, en los recorridos de calle, como el que realizó en la Central de Abastos junto con el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, le acompañaron hasta 12 elementos del Ejército. Sin embargo, se dijo con la confianza de venir al estado “sin ningún tipo de temor”.

“Querétaro se percibe en un momento en paz. He venido sin sentir ningún tipo de miedo. Le voy a dejar al Ejército la valoración del tipo de seguridad necesito, porque ellos son lo que le saben. Por algo me la ofrecieron. Son 12, algunos se regresaron a Ciudad de México, porque, como les digo, las condiciones de Querétaro son distintas”, explicó.

Por otro lado, aunque reconoció que sus campañas han sido distintas, pues a diferencia de la candidata del oficialismo, ella puede “caminar entre la gente”, consideró que sí debe de ser responsable pues un posible magnicidio podría crear una crisis en el país. Asimismo, rechazó que el gobierno federal busque dañarla físicamente.

“A diferencia de la señora Sheinbaum, que pone vallas, yo paso entre la gente. Es distinto porque no tengo miedo. Confío en Dios porque sé que estoy en esto y soy responsable en el sentido que, si algo me pasa a mí, sería una crisis para el país. Puede haber incluso un personaje voluntarioso que no sea del gobierno, no creo que el gobierno quiera hacerme daño”, mencionó.