Rectora de la UAQ se defiende de acusaciones de plagio en su tesis de doctorado

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro defendió el hecho de no haber realizado plagio en su tesis de doctorado, como acusaron versiones en redes sociales, asegurando que se trata de similitudes vertidas por el programa Turnitin, y que se derivarían de elementos específicos como bibliografía, nombres propios, sinodales, además de que en el caso de ciencias naturales muchas metodologías son similares.

“Un plagio no solo es un porcentaje de similitud cotejado por algún programa para ello diseñado, cuando se habla de plagio, se habla de apropiarse de textos y contenido de otra persona, en textos propios con alguna finalidad como obtener un grado académico o publicar un artículo”, explicó la funcionaria.

Sobre el tema, Margarita Espinoza, directora de Desarrollo Académico, explicó que no solamente se utiliza el programa para verificar que no exista plagio, sino que además tiene que cotejarse el hecho de que existan los elementos antes mencionados, conocidos como “fraseología común”, pues el porcentaje de similitud final con estos elementos puede significar aumentar su el porcentaje de posible plagio y no significa que exista un plagio literal.

“Es responsabilidad de cada profesor quitar estas cuestiones que en el sistema se llama “fraseología común”, si no lo quitamos, ese pequeño porcentaje incide en el global. Quitando eso el porcentaje cambia. El porcentaje que pedimos en todos los concursos es el 20% máximo. Hemos encontrado concursantes en tiempo completo que traen hasta un 80% de plagio literal, eso es lo preocupante. Independientemente de que exista el programa, siempre ha existido la integridad”, explicó.

Por su parte, la rectora mostró cómo existe una homología del 17% en su tesis de maestría y un 29% en su tesis de doctorado, pero mostró cómo el programa cuenta como similitudes las referencias o su propio nombre; además de que algunas de las similitudes son de trabajos que se realizaron después de que ella publicara su tesis.

“Te dice ahí que encuentra similitud en determinados fragmentos, pero hasta son mis agradecimientos. Son pequeñas frases y en párrafos me marca la fuente y puedo encontrar de dónde viene; esta es una tesis de ciencia y tecnología, se puede abrir la tesis y se puede ver de qué año es. La mayor parte de los documentos que aparecen son posteriores a mi tesis. No toda similitud es plagio”, explicó.

Además, para ella la acusación del profesor Agusto Lachira, podría venir de “la ignorancia o la malicia” y agregó que sus trabajos de tesis han significado aportaciones al conocimiento científico, han significado continuación del trabajo con otras tesis de grado e inclusive patentes.

“La denuncia no fue anónima, el doctor Lachira lo manifestó y yo ni tengo nada que ocultar. Es lo correcto (mostrar las tesis), las cosas que se dejan sin responder se convierten en bolas de nieve. Mi trabajo es 100% original; de ella han derivado muchas tesis de grado y pregrado y dos patentes conseguidas. Sí, quiero que comprendan que no es un trabajo plagiado” concluyó García Gasca.