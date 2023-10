Presunto plagio de Vivanco se investigará después de la elección: Rectora UAQ

Martín Vivanco, director de la Facultad de Contaduría y Administración, sí aparecerá en la boleta electoral tras la definición del Consejo Universitario de que se convoque a la comisión revisora hasta que se elija al siguiente rector, pues algunos de los miembros de dicha comisión buscan justamente ser rectores, informó la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca.

“Se ha turnado a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que será convocada una vez terminado el proceso electoral, porque algunos comisionados están contendiendo (para la rectoría). Sí, así (podrá participar)”.

Esperando que los universitarios “tomen su mejor decisión” en la elección, y que tomen en cuenta todo lo que “hay a su alrededor” para ello, la rectora se dijo insatisfecha, pues una acusación de plagio pone a la UAQ en la lupa y aún más porque no se ha podido resolver.

“Me hubiera gustado que se llevara el estudio a fondo en este momento, con el proceso en el que hay que dar derecho de réplica. La CE discutió el tema y se concluyó que sí hay homología y que se turne a la comisión. Le tenemos que dar viabilidad al proceso con lo que tenemos ahorita”, agregó.

Por otro lado, tras las acusaciones de Vivanco y de Guadalupe Lelo de Larrea, quienes durante la sesión extraordinaria de Consejo Universitario aseguraron que existe persecución política por parte de García Gasca, la rectora rechazó estas afirmaciones y aseguró que únicamente se ha solicitado que se investigue la denuncia formal contra Vivanco.

Además, informó que sí se presentó una denuncia en su contra por las acusaciones de plagio e inclusive abrió la posibilidad de denunciar ella misma por las acusaciones.

“Es judicial. Sí se presentó, no sé si se retiró. Me parece que lo más importante es darle viabilidad al proyecto. Lo hemos estado valorando, hay que pensar con la cabeza fría y primero darle cause a esto antes de cualquier interés personal”, explicó.

Finalmente, explicó que no es necesariamente el gobernador el que ha intervenido en el proceso electoral y reconoció que Mauricio Kuri dio su palabra de no intervenir; sin embargo, recordó que hay funcionarios que “no respetan las reglas” y han filtrado información y tratado de sabotear el proceso.

“El gobernador y la licenciada Murguía expresan que no han visto nada y no saben nada más. Con el gobernador el acuerdo de respeto mutuo, en el proceso electoral, fue claro y él dio su palabra de respetarlo. No necesariamente es el gobernador, pero suceden que hay funcionarios que no respetan las reglas”, agregó.