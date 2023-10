Morena va fuerte en 2027; el PAN no se puede confiar: Lupita Murguía

Para Guadalupe Murguía Gutiérrez, la elección en Querétaro en 2024 no será sencilla ante la fuerza de Morena, que gobierna actualmente a la Federación.

Aunque se barajea la posibilidad de una alianza “ya sea formal o informal” entre Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), existen “diferencias” sobre unirse al partido tricolor respecto a las candidaturas de alcaldes y de diputados locales.

La funcionaria del Gobierno del Estado, insistió en la importancia de la unidad y la inclusión de perfiles de otros partidos. Asegurando que, en caso de que se confirme su candidatura al Senado, estaría dispuesta a trabajar con un compañero de fórmula del PRI.

Además, recordó que la decisión sobre la alianza se tomará en el mes de noviembre, en consulta con los militantes de Acción Nacional.

“A Morena lo veo en situación similar a 2018, fuerte, ciertamente. Los panistas y el Frente (Amplio) no pueden confiarse a nada. No hay posiciones ganadas, ni siquiera con las encuestas. No hay mejor encuesta que la que se obtiene por el día de la votación”, mencionó Murguía Gutiérrez.