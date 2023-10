La Secretaría del Bienestar no condiciona programas sociales: Peniche Vera

Los programas sociales otorgados por el gobierno federal son ya un derecho constitucional, por lo que no pueden ser condicionados, explicó a delegada de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche Vera, esto tras la manifestación de beneficiarios que se dio ayer frente a las instalaciones de la dependencia federal en Centro Sur.

Sobre ello, aseguró que la dependencia que encabeza no realiza este tipo de prácticas, y aseguró que a las “10 o 15” personas que se manifestaron ayer se les explicó que deben denunciar ante las instancias correspondientes.

“Esas prácticas de condicionar apoyos a los programas sociales, no es una práctica que nosotros hacemos de ninguna manera. Les reiteré que los programas sociales son ya un derecho constitucional y que de ninguna manera. Si a alguien se le ocurre decirnos que se condiciona a que asista, no asista, pues está totalmente fuera de la realidad”.

Por otro lado, les pidió que hicieran caso omiso a quienes les habrían solicitado acudir a la marcha en favor del agua que marchó desde Maconí para así recibir su apoyo social y, además, aseguró que se investigará también por parte de la dependencia federal si les llevan pruebas de la presunta coacción.

“Les pedimos que no hicieran caso a estas amenazas y que actuaran en función par hacer cualquier acción. Hubo mesas de diálogo y estuvimos atentos a escuchar sus inquietudes. Por su puesto que habrá consecuencias si hay pruebas. No podemos actuar solo por dichos que se escuchan en las calles, pero si me traen evidencia voy a tomar cartas en el asunto y habrá sanciones”, aseguró.

Cabe recordar que ayer, ante la llegada de la marcha de 180 kilómetros por cinco días que llegó desde el norte de Cadereyta, personas se presentaron ante dicha dependencia denunciado que se les amenazó con no recibir sus apoyos si no asistían a la manifestación que, cabe señalar, sí contó con el respaldo del senador morenista y exdelegado del Bienestar en Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz.